První setkání po rozchodu! Boho a Langmajer spolu museli hrát: "Nebudu lhát, že to bylo na pohodu"
12. 6. 2026 – 10:03 | Magazín | Jana Strážníková
Po nepříliš dobře zvládnutém rozchodu zůstala nepříjemná dohra: Bývalí milenci jsou totiž stále kolegové v práci.
Co je v domě, není pro mě, říká se. A kdyby se tím bývali řídili Lukáš Langmajer s Jitkou Boho, mohli si nyní ušetřit prvotřídně trapné chvíle.
Mezi hereckými kolegy přeskočila jiskra při nacvičování muzikálu Mýdlový princ a z ničeho nic se rozhořela divoká láska, kvůli které Langmajer dokonce opustil ženu. Jenže vášeň vyhořela úplně stejně rychle a po bouři zamilovaných fotek a láskyplných příspěvků vykřičených do světa přišla zase ledová sprcha.
Rozchod působil vcelku podivně. Zejména proto, jak ho Langmajer najednou začal zlehčovat a byť ještě nic nestihlo vychladnout, okamžitě se zase v pohodičce vrátil k manželce, s kterou začal pouštět do světa velmi podobné zamilované příspěvky jako s Jitkou.
Což by se běžně nejspíš řešilo zalezením pod peřinu, volnem a prostě počkáním, než se vztahový nečas přežene. Jenže Boho takový luxus nemá, protože Mýdlového prince divadlo samozřejmě nezruší jen proto, že si protagonisté měli potřebu vjet do kalhot. Muzikál je pořád potřeba odehrát a to znamená, že se bývalí milenci musí potkávat v práci.
První takové setkání proběhlo před několika dny a sama Jitka vzápětí na sociálních sítích přiznala, že to pro ní opravdu nebyla žádná legrace.
„Mýdlový princ. Změnil v mém životě mnoho věcí. A těch emocí, které se ve mně vystřídaly nejen během včerejšího představení. Nebudu lhát, že to pro mě bylo na pohodu, nebylo,“ psala modelka a herečka na svém Instagramu.
„Ale vím, že i tohle je součást cesty. Jo, takový je život. Jen některé věci bolí trochu dýl a je naprosto v pořádku si to přiznat. Ale všechno je tak, jak má být a bude!“ dodala vzletně.
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