1. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

První řadu diváci milovali a ted mohou slavit: Na televizní obrazovky se dnes vrací fantasticky hodnocený pořad
zdroj: Profimedia.cz
Na první řadu nedali diváci dopustit a věnovali ji skóre, o kterém může drtivá většina pořadů jen snít.

Už dnes se na obrazovce TV Prima můžeme těšit na pokračování pořadu o domech, chatách a renovacích. První odvysílaná řada skandinávského pořadu Norské domy snů si od diváků na ČSFD odnesla fenomenálních 80 %, očekávání jsou tedy vysoká.

Hlavní tváří pořadu je sympatický designér Halvor Bakke, který s týmem pomocníků, rádců, designérů i zručných fachmanů cestuje mezi překrásnými chatami, věnuje jim moderní faceliftový dotek a přestaví je do krásy.

Nedá se tvrdit, že by snad všichni diváci sborně bez jediné výjimky plesali nad kompletně všemi výsledky renovací, ale s tím je samozřejmě potřeba počítat: Však nenajdeme na světě něco, co by se líbilo opravdu všem. 

I ten, koho ale nezaujme konečný výsledek, může najít inspiraci v dílčích krocích, zaznamenat nějaký zajímavý nápad, zbystřit poutavou myšlenku a, co je nejspíš úplně nejlepší, onen nápad pak využít i v realitě.

interier ai zdroj: Freepik.com

„Nejen Češi jsou národ chatařů, i Norové se ve volném čase vydávají do svých horských příbytků. O ty, které svým majitelům padají na hlavu, se postará interiérový designér Halvor Bakke a jeho tři řemeslně zdatní kamarádi... Nejúspěšnější severský lifestylový pořad je o tom, že mít vlastní pěkný dům je jako mít hrad. Sympatický designér a jeho šikovný tým s láskyplnou péčí přestavují a rekonstruují staré baráky a mění je na norské domy snů,“ stojí v oficiálním popisu pořadu od TV Prima.

„Vychutnejte si drsnou, mrazivou krásu severské přírody v kombinaci s hřejivou láskou v srdci pečlivě opečovávaných domovů. Sledujte fascinující rekonstrukce na pozadí překrásné krajiny v atmosféře tradičního venkovského života,“ láká anotace.

Vzhledem k fantastickému hodnocení první řady ale nejspíš ani žádná lákadla nejsou potřeba a i druhá série si své publikum určitě najde.

První díl bude k vidění již dnes (1.2.) večer, další pak každou další neděli.

