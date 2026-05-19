První příznaky demence odhalí pětiminutový test,který používají praktičtí lékaři
19. 5. 2026 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
První příznaky demence může odhalit několikaminutový test kognitivních funkcí, jako je paměť nebo porozumění.
Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře, dostupný je i na internetu. V tiskové zprávě k 20. jarní interaktivní konferenci o tom dnes informovala Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).
V Česku se v roce 2024 léčilo s Alzheimerovou chorobou, která je jednou z nejčastějších typů demence, přes 84.000 lidí. V polovině 21. století jich může být podle předpovědí Ústavu zdravotnických informací a statistiky více než 260.000. Riziko rozvoje demence prudce roste s věkem.
"Demence je závažné onemocnění mozku, které narušuje kvalitu života pacientů i jejich blízkých. Důležitá je včasná diagnostika, která může průběh nemoci významně zpomalit. Čím dříve ji odhalíme, tím lépe se na ni pacienti i jejich rodiny připraví," uvedla lékařka Astrid Matějková ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Mezi první varovné signály nemoci patří zhoršující se paměť, potíže se soustředěním nebo změny v myšlení. Potíže by lidé měli probrat nejprve se svým praktickým lékařem. "Obrátit se na nás může také kdokoli z rodiny, pokud u svého blízkého pojme podezření na poruchu paměti," dodala Matějková.
V programu časného záchytu demence by se měla při preventivních prohlídkách testovat paměť jednou za dva roky u všech lidí ve věku 65 až 80 let. Podle odborné společnosti by ale testování nemělo končit v 80 let, protože Alzheimerova choroba postihuje až 30 procent lidí starších 80 let.
"Řada seniorů se ve vyšším věku léčí i s jinými nemocemi, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo srdečně-cévní choroby. Pokud tito pacienti začnou trpět poruchami paměti a nepřijde se na to včas, mohou léky vynechávat, nebo je naopak užívat ve vyšších dávkách, a to je může ohrozit na životě," vysvětlil předseda odborné společnosti Svatopluk Býma.
Pro testování paměti jsou k dispozici metody zahraniční i české s certifikátem ministerstva zdravotnictví. Jejich autorem je Aleš Bartoš z Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
"Zachytí i mírné poruchy krátkodobé paměti a řeči, a to během několika minut. Testování je tak velmi rychlé, což je pro praktické lékaře zásadní," dodal. Test ALBAV si mohou lidé sami vyplnit i na internetu, zatím dostanou obecný výsledek v procentech, po dokončení vývoje testu bude dostupné i podrobnější vyhodnocení.
Současná medicína zatím nedokáže Alzheimerovu chorobu ani jiné formy demence zastavit nebo vyléčit. V procesu schvalování pro použití v ČR jsou moderní léčiva, která působí v časném stadiu. Vhodné jsou ale jen pro část nemocných, ostatním hrozí závažné vedlejší účinky.