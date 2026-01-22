První případ v historii! Obyčejná kráva vyrazila dech celému světu: Podívejte se na video, co se naučila
22. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Úplně normální kráva předvedla, že naše představy o inteligenci zvířat pořád vůbec nemusí odpovídat realitě.
Veronika, na první pohled ničím nevyčnívající kráva z horských pastvin v Rakousku, přepsala dějiny a značně nabourala představy o tom, jak pokročilého uvažování jsou schopna zvířata.
Kráva se totiž naučila používat nástroje, což zaujalo vědce z vídeňské veterinární univerzity natolik, že se na šikovnou krávu zaměřili v odborné studii, která nedávno vyšla v odborném časopise Current Biology.
Veronika podle vědců překonala veškerá očekávání, které k jejímu živočišnému druhu měli. Nejenže se naučila používat koště, aby se podrbala, kde je potřeba, ještě k tomu velmi dobře pochopila rozdíl mezi oběma konci. Jediný další druh, který umí užívat nástroje podobně pokročilým způsobem, jsou šimpanzi.
Když se potřebovala podrbat na zádech, užívala především štětiny koštěte. Na citlivější místa na břiše zase brala přesnější násadu. A nejedná se o náhodu, chování opakovala tak často, že bylo jasné, že to dělá schválně.
„Je důležité si uvědomit, že krávy dokážou používat nástroje inovativním způsobem a flexibilně podle potřeby. Dává to jasně najevo, že jsme jejich schopnosti a inteligenci zásadně podceňovali,“ uvedl hlavní autor studie Antonio Osuna-Mascaro pro BBC Science Focus.
Vědci přitom opakovaně podotýkají, že Veronika není žádná geniální, neobyčejná kráva. Neobyčejné jsou jen její podmínky: Na farmě vyrostla spíš jako mazlíček a nikoliv hospodářské zvíře: Měla obrovský výběh a každodenní přátelský kontakt s lidmi.
A hlavně měla dost času se rozvinout: Veronice je 13 let, což je věk, kterého se drtivou většinu dobytka dožít nenecháme.
Studie uvádí, že naše dojmy a předpoklady ohledně inteligence hospodářských zvířat mohou být scestné právě proto, že jim zkrátka nedáváme šanci se projevit.
Vědci nyní vyzývají každého, kdo ví o dalších kravách, které používají nástroje, aby se ozval.