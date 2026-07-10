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Průšvih jak vrata? Slavný herec se líbal ve Varech. A s manželkou to nebylo

10. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Průšvih jak vrata? Slavný herec se líbal ve Varech. A s manželkou to nebylo
zdroj: Profimedia.cz
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Oblíbený herec má za sebou noc z poněkud divočejšího soudku.

Až se oblíbený herec Roman Zach probere k životu, dost možná zatouží po stroji času, až si vzpomene, co všechno vyváděl na velkolepé oslavě Jiřího Macháčka v karlovarském Badenu.

Jak už jste určitě někde četli, Macháčkův mejdan proběhl jak za mlada – vzdor tomu, že věčný rebel slavil kulatou šedesátku. Pařilo se až do rána a k brzkým ranním hodinám na vlně zábavy dojel právě i Zach.

Kolem čtvrté ranní opouštěl večírek, zakouřil si před budovou a vyměnil si ne úplně pouze kamarádský polibek s přítomnou neznámou světlovláskou. U čehož ho nepříliš překvapivě okamžitě vyfotilo asi tak sto novinářů.

Kdo to byl, nevíme. Zato velmi dobře víme, kdo to nebyl: Zachova manželka, Andrea Králová, se kterou má dvě děti.

Na druhou stranu: O jak moc velký skandál a jak moc velké haló se nyní strhne, je vlastně ve hvězdách. Už před několika týdny se totiž, jak reportoval magazín eXtra.cz, pár choval přinejmenším zvláštně: Na akci se míjeli, jako by se neznali, a žádosti o společné fotky kategoricky odmítali.

Je tak dost dobře možné, že se pár ve skutečnosti už rozešel, Zach si dělá, co chce, a žádný oheň na střeše z toho nebude. Uvidíme.

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Tagy:
láska vztah polibek
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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