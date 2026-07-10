Průšvih jak vrata? Slavný herec se líbal ve Varech. A s manželkou to nebylo
10. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený herec má za sebou noc z poněkud divočejšího soudku.
Až se oblíbený herec Roman Zach probere k životu, dost možná zatouží po stroji času, až si vzpomene, co všechno vyváděl na velkolepé oslavě Jiřího Macháčka v karlovarském Badenu.
Jak už jste určitě někde četli, Macháčkův mejdan proběhl jak za mlada – vzdor tomu, že věčný rebel slavil kulatou šedesátku. Pařilo se až do rána a k brzkým ranním hodinám na vlně zábavy dojel právě i Zach.
Kolem čtvrté ranní opouštěl večírek, zakouřil si před budovou a vyměnil si ne úplně pouze kamarádský polibek s přítomnou neznámou světlovláskou. U čehož ho nepříliš překvapivě okamžitě vyfotilo asi tak sto novinářů.
Kdo to byl, nevíme. Zato velmi dobře víme, kdo to nebyl: Zachova manželka, Andrea Králová, se kterou má dvě děti.
Na druhou stranu: O jak moc velký skandál a jak moc velké haló se nyní strhne, je vlastně ve hvězdách. Už před několika týdny se totiž, jak reportoval magazín eXtra.cz, pár choval přinejmenším zvláštně: Na akci se míjeli, jako by se neznali, a žádosti o společné fotky kategoricky odmítali.
Je tak dost dobře možné, že se pár ve skutečnosti už rozešel, Zach si dělá, co chce, a žádný oheň na střeše z toho nebude. Uvidíme.