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Průměrná návštěvnost fotbalového MS nebude rekordní, rok 1994 nepřekoná

9. 7. 2026 – 11:46 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Průměrná návštěvnost fotbalového MS nebude rekordní, rok 1994 nepřekoná
zdroj: Profimedia
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Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná.

V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68.991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší.

Na MS v roce 1994 startovalo 24 mužstev a odehrálo se 52 zápasů, zatímco letos dvojnásobek. Před 32 lety přišlo ve Spojených státech do hledišť 3,587.538 diváků.

Letos se vedle USA hraje také v Mexiku a v Kanadě a dosavadních 96 zápasů navštívilo 6,259.584 fanoušků. Na překonání absolutního diváckého rekordu potřeboval šampionát 56 utkání.

Šestnáct stadionů v Severní Americe se podle údajů FIFA pokaždé zaplnilo více než z 99 procent. Z televizních záběrů na tribuny s prázdnými sedadly však bylo často patrné, že oficiální návštěvnost neodpovídá skutečnosti.

Nejvyšší návštěvy chodily na slavný Aztécký stadion v mexické metropoli, kde česká reprezentace odehrála závěrečný zápas ve skupině. Do ochozů tam přišlo celkem 404.120 fanoušků.

Zbývajících osm zápasů šampionátu se odehraje v USA. Čtvrtfinálový program začne dnešním utkáním Francie proti Maroku v Bostonu, o zlato se bude hrát v neděli 19. července na MetLife Stadium v East Rutherfordu. Průměrná návštěvnost turnaje zatím činí 65.204 diváků na zápas.

Tagy:
svět fotbal diváci sport
Zdroje:
ČTK
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Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

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