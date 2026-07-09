Průměrná návštěvnost fotbalového MS nebude rekordní, rok 1994 nepřekoná
9. 7. 2026 – 11:46 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná.
V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68.991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší.
Na MS v roce 1994 startovalo 24 mužstev a odehrálo se 52 zápasů, zatímco letos dvojnásobek. Před 32 lety přišlo ve Spojených státech do hledišť 3,587.538 diváků.
Letos se vedle USA hraje také v Mexiku a v Kanadě a dosavadních 96 zápasů navštívilo 6,259.584 fanoušků. Na překonání absolutního diváckého rekordu potřeboval šampionát 56 utkání.
Šestnáct stadionů v Severní Americe se podle údajů FIFA pokaždé zaplnilo více než z 99 procent. Z televizních záběrů na tribuny s prázdnými sedadly však bylo často patrné, že oficiální návštěvnost neodpovídá skutečnosti.
Nejvyšší návštěvy chodily na slavný Aztécký stadion v mexické metropoli, kde česká reprezentace odehrála závěrečný zápas ve skupině. Do ochozů tam přišlo celkem 404.120 fanoušků.
Zbývajících osm zápasů šampionátu se odehraje v USA. Čtvrtfinálový program začne dnešním utkáním Francie proti Maroku v Bostonu, o zlato se bude hrát v neděli 19. července na MetLife Stadium v East Rutherfordu. Průměrná návštěvnost turnaje zatím činí 65.204 diváků na zápas.