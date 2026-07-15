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Průhledná želé kabelka, ve které je vidět úplně všechno, ovládla léto 2026. Před nákupem ale musíte vědět jednu věc

15. 7. 2026 – 15:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Průhledná želé kabelka, ve které je vidět úplně všechno, ovládla léto 2026. Před nákupem ale musíte vědět jednu věc
Vygenerováno podle předlohy ze sociálních sítích zdroj: ChatGPT
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Je barevná, průhledná, hravá a doslova zaplavila sociální sítě. Želé kabelka se stala jedním z nejvýraznějších módních doplňků léta 2026 a nechybí v kolekcích luxusních návrhářů ani dostupných módních řetězců. Než za ni ale utratíte peníze, vyplatí se zvážit, jestli jde o investici, nebo jen krátkodobý módní rozmar.

Kdysi byly průhledné plastové kabelky považovány hlavně za plážový doplněk. Letos se ale přesunuly do ulic velkých měst i na přehlídková mola. PVC a gumové modely představily značky jako Chloé, Tory Burch, Diesel nebo Steve Madden, zatímco cenově dostupné varianty nabízejí i Mango či Bershka.

Snímek obrazovky 2026-07-15 145952 Steve Madden zdroj: Sellpy

Trend, který je rozhodně nepřehlédnutelný

Na první pohled působí želé kabelka svěže, hravě a dokonale ladí s letními outfity. Hodí se k lněným šatům, džínovým kraťasům i plavkám a díky voděodolnému materiálu je ideální na dovolenou, k bazénu nebo na pláž.

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Velkou popularitu získaly i takzvané „Firkin bags“plastové kabelky inspirované ikonickým modelem Birkin. Na sociálních sítích se z nich stal virální hit a módní influenceři je označují za jeden z nejžádanějších doplňků letošního léta.

Snímek obrazovky 2026-07-15 150205 zdroj: AliExpress

Má ale jednu nevýhodu

Právě to, co z ní dělá módní senzaci, může být zároveň jejím největším problémem. Jde totiž o výrazný sezonní trend. Zatímco v létě působí lehce a stylově, s příchodem podzimu už může vedle kabátů a pletenin působit nepatřičně.

Pokud hledáte kabelku, kterou budete nosit několik let, stylisté doporučují sáhnout po nadčasovějším modelu. Jestli si ale chcete užít největší módní trend sezony a dodat šatníku hravost, želé kabelka je trefou do černého.

Snímek obrazovky 2026-07-15 150328 zdroj: Lunzo

Vyplatí se ji koupit?

Záleží na tom, co od ní očekáváte. Pokud chcete být součástí největšího módního trendu roku 2026 a nevadí vám, že jde spíše o sezonní záležitost, rozhodně nešlápnete vedle.

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Jestli ale hledáte univerzální doplněk, který bude stejně dobře fungovat i za několik let, vyplatí se vybírat střídmější modely nebo zůstat u klasické kožené kabelky. U želé kabelky totiž platí víc než kdy jindy, že je především módním prohlášením, nikoli nadčasovou investicí.

Tagy:
móda léto hity barvy styl Kabelka trend
Zdroje:
The Times of India, harpersbazaar.com, vogue.pl
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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