Prudký zlom počasí! Přijde v polovině týdne, hlásí meteorologové
23. 3. 2026 – 5:00 | Magazín | BS
V polovině příštího týdne si počasí chystá velké a významné změny, hlásí odborníci z ČHMÚ.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu naznačili, nač se připravit během příštího týdne a zejména v jeho druhé polovině. Žene se totiž studená fronta, která by s sebou alespoň na chvíli mohla přinést návrat zimního počasí.
Mělo by k tomu dojít v noci ze středy na čtvrtek: „Zatímco v pondělí a v úterý bude ještě převládat polojasná obloha s odpoledními teplotami kolem 14 °C, ve středu přes naše území přejde výrazná studená fronta,“ hlásí meteorologové na sociální síti.
Mohlo by kvůli ní sněžit, a to dokonce nejen na horách: „Přinese ochlazení a také déšť, na hory a od západu postupně i do středních poloh sněžení,“ předpovídají.
„V druhé polovině příštího týdne bude převládat zatažená obloha. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 1 °C, odpolední teploty pouze kolem 5 °C. Pocitová teplota však bude ještě nižší, a to díky čerstvému severozápadnímu až severnímu větru. O víkendu by mělo zejména v Čechách částečně ubývat oblačnosti a měla by růst i teplotní maxima,“ uvádějí odborníci.
Zda a jak moc ale bude pršet nebo sněžit, ví zatím jen sám pánbůh: „Velká nejistota zatím panuje v předpovědi množství srážek. Zatímco britský model ECMWF a kanadský model GEM predikují do východní poloviny našeho území od čtvrtku až do neděle velmi vydatný déšť s úhrny i přes 100 mm, od středních poloh pak sněžení, americký model GFS a německým ICON předpovídají pouze ojedinělé přeháňky,“ vysvětlují meteorologové.
„Nelekejte se tak předpovědí ve vašich mobilních aplikací, situace je stále velmi nejistá,“ doporučují na závěr.
Teplotní propad ve stejné míře předpovídá i služba AccuWeather, ta nicméně prozatím počítá s dešťovými srážkami a nikoliv sněhem.