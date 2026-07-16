Prudká změna počasí a vlna lijáků. Meteorologové blíže popsali příští týden
16. 7. 2026 – 9:41 | Magazín | BS
Počasí by se mělo o víkendu výrazně proměnit a příští týden bude docela jiný než tento.
Podle odborníků z ČHMÚ nás čeká teplý konec týdne: Dnešní teploty by měly stoupat ke 28 °C, ty páteční by se možná dokonce mohly dotknout i tropické třicítky. Bude to ale na delší dobu naposled.
Hned z kraje víkendu by totiž mělo přijít citelné ochlazení a po oba víkendové dny čekáme znatelný propad teplot: V sobotu už ČHMÚ očekává denní maxima jen okolo 24 °C, v neděli pak jenom 22 °C.
Toto ochlazení bezmála o třetinu pak zůstane prakticky beze změny po celý zbytek týdne.
Týdne, který by také měl prakticky celý propršet: Už o víkendu čekají meteorologové místy přeháňky, ojediněle bouřky a nějaký déšť by pak měl přijít prakticky denně: „Na většině území občasný déšť nebo přeháňky,“ shrnují situaci odborníci na stránkách ČHMÚ.
Podobnou situaci předpovídá i agregát AccuWeather: Ten čeká ochlazení zhruba ke 20 °C a déšť především o víkendu, v úterý a ve čtvrtek.
Evropský model ECMWF pak očekává největší srážkové úhrny rozdělené do několika dní. V neděli by podle modelu mohlo především na severu Čech spadnout okolo 30mm. Podobně vidí situaci v pondělí a ve čtvrtek.
Nedělní srážky podle ECMWF: