Dnes je čtvrtek 16. července 2026., Svátek má Luboš
Počasí dnes 29°C Oblačno

Prudká změna počasí a vlna lijáků. Meteorologové blíže popsali příští týden

16. 7. 2026 – 9:41 | Magazín | BS

Prudká změna počasí a vlna lijáků. Meteorologové blíže popsali příští týden
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Počasí by se mělo o víkendu výrazně proměnit a příští týden bude docela jiný než tento.

Podle odborníků z ČHMÚ nás čeká teplý konec týdne: Dnešní teploty by měly stoupat ke 28 °C, ty páteční by se možná dokonce mohly dotknout i tropické třicítky. Bude to ale na delší dobu naposled.

Hned z kraje víkendu by totiž mělo přijít citelné ochlazení a po oba víkendové dny čekáme znatelný propad teplot: V sobotu už ČHMÚ očekává denní maxima jen okolo 24 °C, v neděli pak jenom 22 °C.

Toto ochlazení bezmála o třetinu pak zůstane prakticky beze změny po celý zbytek týdne.

Týdne, který by také měl prakticky celý propršet: Už o víkendu čekají meteorologové místy přeháňky, ojediněle bouřky a nějaký déšť by pak měl přijít prakticky denně: „Na většině území občasný déšť nebo přeháňky,“ shrnují situaci odborníci na stránkách ČHMÚ.

Podobnou situaci předpovídá i agregát AccuWeather: Ten čeká ochlazení zhruba ke 20 °C a déšť především o víkendu, v úterý a ve čtvrtek.

Evropský model ECMWF pak očekává největší srážkové úhrny rozdělené do několika dní. V neděli by podle modelu mohlo především na severu Čech spadnout okolo 30mm. Podobně vidí situaci v pondělí a ve čtvrtek.

Nedělní srážky podle ECMWF:

wxcharts 6 zdroj: wxcharts

Tagy:
déšť počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, ECMWF, wxcharts
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Kebab doma, co chutná jak od profíků? Jde to! Z tohohle receptu je celosvětový hit. A právem

Následující článek

Christopher Nolan po 16 letech konečně vysvětlil konec Počátku. Fanoušci celou dobu řešili špatnou otázku

Nejnovější články