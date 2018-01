Prožíváte na internetu prezidentské volby? Jděte se radši opít

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Sociální sítě, dezinformační weby a blogy po prvním kole prezidentské volby doslova vzplály, když se ukázalo, že pozice Miloše Zemana je ohrožena profesorem Jiřím Drahošem. Už přes týden se tak musíme ve virtuálním prostředí brodit v záplavě dezinformací, nenávisti a hnusu. Kdo se snaží stát proti návalu demagogie? Bude po volbách společnost ještě rozdělenější? Způsobí zvolení Jiřího Drahoše apokalypsu? A záleží na tom všem ještě vůbec?

Český internet je již více než týden prakticky neobyvatelným místem, které začíná působit skutečně chaoticky. Sociální sítě pomalu vypadají jako rozryté bitevní pole u Verdunu, po kterém se proti sobě s nabroušenými polními lopatkami a nepřátelskými nadávkami na rtech ženou řádně vystrašení a naštvaní vojáci, co se do té doby schovávali ve svých bezpečných zákopech.

Jen si to představte! Z těžkých mašinkvérů létají dávky ostrých statusů a tweetů, všude vybuchují argumentační granáty, zasažení trollové tančí poslední agonický valčík v záři plamenů z hořících HOAXů a veteráni krvavé internetové bitvy se pomalu stahují zpátky do zákopů. Vrací se zpět do svých sociálních bublin, kde se navzájem poplácají po zádech, sumky si doplní novou zásobou (dez)informací a rádoby vtipných memů a vrhnou se zpět proti svému nenáviděnému nepříteli. Do toho v pozadí slyšíme zpěv Olívie Žižkové a nářek Michaela Kocába.

A přitom zas o tolik nejde, jenom volíme prezidenta.

Klid před bouří

Před prvním kolem prezidentských voleb jsme na internetu kupodivu zažili vcelku nezvyklý klid. Ač se to samozřejmě bez trochy té špíny neobešlo. Například když se během prosince na některých pochybných kanálech objevila hojně šířená falešná zpráva, že miliardář a filantrop George Soros hodlá sponzorovat prezidentské kandidáty, kteří stojí proti prezidentovi Miloši Zemanovi.

Nebo když se rozšířila původně recesistické zpráva, že voliči současného prezidenta nemusí k volbám, protože ten postupuje do druhého kola automaticky, čímž se nakonec začala zabývat i policie. Nijak závažné vzedmutí internetových vod se ale skutečně nekonalo.

Můžeme spekulovat o tom, že takového klidného období jsme se dočkali díky tomu, že se stávající hlava státu rozhodla před prvním kolem nevést osobní kampaň. Svým rázným způsobem tak nenarušila společenskou debatu a nevybičovala do pořádného nadšení a emocí své tvrdé voličské jádro. Stačí si vzpomenout na první přímou volbu prezidenta před pěti lety, kdy dravá kampaň, kterou vedl Miloš Zeman a jeho příznivci, dostávala opravdu hodně ostré tvary.

Je také možné, že velká spousta fanoušků současného prezidenta zkrátka usnula na vavřínech a ani nepočítala s tím, že by někdo mohl jejich kandidáta ve volbách ohrozit a narušit idylku, kterou si pět let budovali. Mnohé tak ani nemuselo napadnout vykopat internetovou válečnou sekeru a začít se na sociálních sítích pouštět do ostatních kandidátů, jejich voličů a tak nenáviděné pražské kavárny.

Nová hrozba na obzoru

Jak se říká, mír je jen přestávka mezi válkami, což asi platí i pro virtuální prostředí. Celkem příjemný klid, který panoval před prvním kolem byl jedním šmahem utnut, když se začaly formovat výsledky prezidentských voleb a bylo jasné, že pozice Miloše Zemana není až tak pevná, jak mnoho lidí věřilo.

Na někoho by to mohlo působit, že se základní tábor současného prezidenta zaskočený realitou dostal do groteskní křeče a začal se zmítat jako umírající chobotnice. Na obzoru se totiž objevilo jasné ohrožení: profesor Jiří Drahoš.

Český internet se okamžitě ocitl pod tvrdou palbou. Zatvrzelí fanoušci Miloše Zemana se vyhrnuli ze svých uzavřených facebookových skupin a zahájili kobercové bombardování všemožných veřejných diskuzních vláken. Dezinformační weby a blogy odstartovaly vypouštění jednoho článku útočícího na Jiřího Drahoše za druhým a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček si pravděpodobně ze samého tweetování rozedřel prsty do krve. Začal totální blitzkrieg, který český internet uvrhl do chaosu, marnosti a zmaru.

Ve dnech následujících po prvním kole prezidentské volby jsme se tak na Jiřího Drahoše dozvěděli plno zajímavých a peprných věci, kterým se ve virtuálním světě prakticky nedalo vyhnout, člověk o ně chtě nechtě zakopával skoro všude. Od kandidátova členství u Svobodných zednářů, přes sexuální deviaci, až po spolupráci s StB. To vše většinou ověnčené graficky velmi ošklivě zpracovanými vtípky a plakátky, které se snad můžou vizuálně líbit jen někomu, kdo je slepý, nebo má minimálně hodně vážný šedý zákal.

Zdá se, že Drahoš se pro české vyznavače konspiračních teorií a dezinformací velmi rychle postavil na roveň takovým celebritám, jako je třeba již zmiňovaný George Soros, s kterým v představách mnohých nejspíš v tajném zednářském loži společně hodují na dětské krvi. Samozřejmě hned po tom, co si oba dědulové svlečou vrásčité masky a ukáži své skutečné reptiliánské tváře.

Obzvláště vypečeně působí šíření informace, že Jiří Drahoš byl členem Římského klubu, globálního think-tanku, který je v mnohých fabulacích považován za spiklenecké hnutí manipulátorů toužících po světovládě.

Ale, jak informovala řada serverů, tak příznivci současného prezidenta a odpůrci Jiřího Drahoše si tím tak trochu naběhli na vlastní vidle, protože právě Miloš Zeman byl místopředsedou československého Římského klubu, na čemž navíc není vůbec nic špatného a žádné iluminátské spiknutí se tu nekoná. I když na tom ve výsledku ani tak moc nezáleží, ostatně, kolik uživatelů internetu v dnešní době zajímají fakta?

Zvěstovatel apokalypsy

Vedle těchto groteskních a přehnaných tvrzení stojících na konspiračních teoriích je tu ale i celá série útoků postavených v základu na reálných tématech. Například přístup k Evropské unii, k USA, k muslimům a v neposlední řadě bylo opět oprášeno a vytaženo tak oblíbené téma migrační krize, které, jak se zdá, je možné těžit do aleluja. Opět se bije na poplach za záchranu českého národa, kterému hrozí záplava snědých barbarů z jihu, a apokalyptickými scénáři se nešetří.

Jsou slyšet hlasy, že pokud zvolíme za prezidenta Jiřího Drahoše, tak to způsobí zavírání vlastenců, příchod tisíců muslimů a konec naší země, jak ji známe. Ano, tomuhle opravdu někdo věří. Pravděpodobně někdo, kdo si plete úřad prezidenta ČR s postem nějakého božského císaře v absolutistické monarchii.

Navíc tyto katastrofické scénáře stojí na dost chatrných základech, které překrucují Drahošovy výroky a uměle z něj dělají "vítače". Ten se sám ostatně několikrát vyjádřil, že je například proti uprchlickým kvótám. Případně to bojovníci za českou věc dokládají profesorovým podpisem výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti, kterou se v tomto případě asi mohou ohánět pouze lidé, co ji vůbec nečetli. Výzva totiž nijak neagituje za přijímání migrantů.

Proti vlně dezinformací a manipulací se postavila řada institucí a aktivistů, kteří tak už přes týden denně vyvrací HOAXy, uvádí věci na pravou míru, dodávají do diskuzí fakta a podobně. Mezi takové patří například v internetovém prostředí již dlouho aktivní stránka Manipulátoři.cz. Vznikla i přímo stránka k letošním prezidentským volbám PoPravdě.cz, která se snaží férově uvádět na pravou míru nejen klamné informace o Jiřím Drahošovi, ale i Miloši Zemanovi.

Hrrr na ně!

Právě zde dost často berou munici lidé z protizemanovského tábora, které výsledek prvního kola na internetu také výrazně zaktivizoval a dal jim naději, že si jimi tak moc nenáviděný prezident sbalí kufry a z Hradu odjede zpátky na Vysočinu. Už jim je ve výsledku vlastně jedno, jestli ho tam vystřídá Jiří Drahoš, Michal Horáček, nebo Marek Hilšer.

Stejně jako Zemanovi příznivci se i jeho odpůrci pustili do boje a vyrážejí denně na řadu dramatických stečí proti internetovým zákopům zapřísáhlých zemanovců, kde se jim snaží vyvracet jejich přesvědčení a názory.

Nejsou to ale žádní svatí válečníci v lesklé zbroji a se svatozáří nad hlavou, takže i oni se uchylují k pokoutným způsobům a zlému humoru. Množí se nejen útoky přímo na Miloše Zemana, kterému se opakovaně vysmívají za jeho zdravotní stav, ale oblíbeným nástrojem je také manipulování s fotografiemi současného prezidenta, kde je původní záměr většinou parodovat zneužívání fotek Jiřího Drahoše například s Miroslavem Kalouskem či Angelou Merkelovou.

Objevují se tak záměrně primitivní memy, které označují Miloše Zemana za "sluníčkáře" nebo "eurohujera", k čemuž využívají například fotky z návštěvy ve Spojených arabských emirátech, kde je první dáma Ivana Zemanová zahalená šátkem. Ano, je to svým způsobem vtipné, ale klidu a míru nejen na internetu a sociálních sítích to rozhodně nepřidává, jakoukoliv diskuzi a debatu to ještě více rozbijí a vyhrocené strany společnosti se od sebe ještě více oddalují.

Jak bylo zmíněno hned na začátku, přitom o tolik nejde. Jenom si volíme prezidenta. Což se, bohužel, stalo zbytečně velkou společenskou událostí budící mezi lidmi nepříjemné vášně. Kde jsou ty zlaté časy, kdy tolik emocí Češi věnovali jen mistrovství světa v hokeji?

Všichni voliči by si měli uvědomit, že ať už na Hradě na dalších pět let usedne kdokoliv, tak se žádný konec světa, zánik českého národa, připojení k USA, k Rusku nebo k Číně nekoná. Prezident opravdu není božský císař lidstva.

Hlavně se z toho nezbláznit

Nesporně bude část společnosti po volbách řádně naštvaná a zklamaná a hrozí, že propasti, které teď tak krásně vidíme, se ještě prohloubí. Měl by to být právě vítěz voleb, kdo se to pokusí napravit a po svém zvolení se zaměří především na voliče svého protikandidáta, aby zabránil nebezpečnému nárůstu frustrace.

V případě znovuzvolení Miloše Zemana se můžeme oprávněné obávat, že se tak nestane, hlava státu se nijak nezmění a bude pokračovat ve svém marném počínání, které společenskou nenávist ještě více rozdmýchá.

V případě Jiřího Drahoše můžeme pouze spekulovat, jak by se k rozvášněné společnosti jako prezident postavil. Z jeho nekonfliktního vedení kampaně a vystupování můžeme usuzovat, že by se na tento úkol hodil více než současný prezident.

No, nechme se v sobotu překvapit, co nás následujících pět let čeká. Je ale stále dobré myslet na to, že je to jen prezidentská volba a není potřeba se kvůli ní nějak extra rozčilovat a dělat bordel na internetu. Místo toho můžete třeba pít, vyšívat nebo tak něco.