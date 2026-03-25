Protidronovou ochranu budou mít k dispozici i krajské úřady, řekl Zůna
25. 3. 2026 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstva obrany a vnitra připravila koncepci protidronové ochrany důležitých objektů, kterou budou mít k dispozici i krajské úřady.
Hotová by měla být do roku 2028. V rozhovoru pro server iDNES.cz to uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Nové vedení resortu podle něj také prověřuje desítky dříve zadaných zakázek, mezi nimi i projekt Nemesis dodávající drony na Ukrajinu bránící se ruské vojenské agresi.
O důležitost protidronové ochrany mluvili dřív i jiní zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). "Společně s ministerstvem vnitra jsme také připravili koncepci protidronové ochrany kritické infrastruktury a objektů zvláštní důležitosti pro stát, která by rovněž měla být dokončena do roku 2028 a k dispozici ji budou mít všechny krajské úřady," řekl Zůna. Kraje budou podle něj schopné operovat a řídit krizové situace v jednotném informačním systému, který vyvíjí armáda. "Bude to systém, díky kterému bude možné komunikovat, i když vypadnou mobilní telefony," dodal.
Mezi několika desítkami zakázek a akcí, které nové vedení ministerstva prověřuje, je také pořízení polních kuchyní a nákup tanků, řekl Zůna. "Například teď od 1. dubna startujeme audit v Ústřední vojenské nemocnici," podotkl.
S náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který v létě ve funkci skončí, má Zůna vysokou míru shody na jeho možných nástupcích, řekl ministr. "Takže ten seznam kandidátů, který budu dávat premiérovi, je vlastně konsenzuální," podotkl. Z kolika kandidátů se bude vybírat, odmítl říct. "Až skončí svůj mandát a předá funkci, tak ukončí služební poměr vojáka z povolání," uvedl k Řehkovi.