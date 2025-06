Prostředníček kritikům: Polonahá režisérka se tentokrát zakryla jen papírky s nenávistnými komentáři

20. 6. 2025 – 8:15 | Magazín | Jiří Rilke

Excentrická režisérka s názory pomlouvačů naložila po svém.

Můžete si o ní myslet cokoliv, nedá se ale upřít, že občas přijde s vcelku neobvyklým nápadem. Zda takový nápad stojí za realizaci, nebo by bylo záhodno, aby jí někdo vysvětlil, kde zhruba se nacházejí hranice vkusu, už je k debatě. Ale každému, co jeho jest.

Režisérka Eva Toulová si sice za svou tvorbu zatím moc akademických ocenění neodnesla, do paměti publika se ale zapisuje vcelku nesmazatelně se svými bizarními, odvážnými a občas i vcelku originálními módními kreacemi.

Evu už jsme tak měli možnost vidět oblečenou do skořápek, do pizzy, do soudního spisu, dětského brnění, vlasů, silně průsvitné síťky, v níž dělala radost Jiřímu Krampolovi, a bůhví čeho ještě.

A nejnovější kousek? Oblékla si hejty. Ano, vypadá to zhruba tak, jak si to nejspíš každý představil: Prostě vybrala nenávistné komentáře, kterých ostatně dostává denně dost a dost, vypsala je na papírky, a nalepila si je na nahé tělo.

„Bohužel všechna Vaše milá doporučení už kapacitně nezvládám nosit v sobě, tak jsem si je vzala alespoň na sebe, abych na žádné nezapomněla. Ještě, že jich je tolik a nestane se, že bych byla nahá,“ dodala Toulová.

Originální styl? Zbytečná touha po pozornosti? To už si budete muset rozmyslet sami.

