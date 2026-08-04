Prošňupal se k insolvenci: Hvězdný seriálový herec v obřích problémech, na vině je závislost
4. 8. 2026 – 6:22 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený herec se zcela otevřeně rozhovořil o svých démonech a povyprávěl, jak ho ten největší dovedl až k bankrotu.
Slavný herec Jan Hájek, kterého si diváci mohou pamatovat především z Ordinace v růžové zahradě a z minisérie Božena, se topí ve finančních problémech.
Jak zjistil Blesk, herec dluží necelé dva miliony korun pěti věřitelům. Důvod je přitom prozaicky prostý a náležitě buřičský: Kokain.
Soud mu oddlužení schválil loni v květnu, o úpadek přitom požádal už v červenci 2024.
„Dalo by se říct, že jsem se ničil všemi možnými prostředky. Vůbec jsem nechtěl vylézt z baráku, s nikým jsem nemluvil, nikdo už pak nechtěl ani moc mluvit se mnou. Hlavní roli v tom hrál kokain,“ neskrýval herec pravdu v rozhovoru pro Echo 24.
Droga podle něj změnila i jeho chování — byl hádavý a agresivní, ubývalo mu nabídek. Při natáčení Boženy zkolaboval a v České televizi má podle vlastních slov stopku.
Herec podle všeho poctivě splácí: „Dlužník vynakládá veškeré možné úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat k tomu, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení přihlášených věřitelů,“ cituje Blesk insolvenčního správce.
Herec dluží pěti subjektům: Dvěma soukromým (715 675 a 612 159 korun), pak finančnímu úřadu, zdravotní a sociální pojišťovně. Jako splátky posílá měsíčně 25 tisíc korun ze svého platu.
Za první rok splatil 22 procent dluhu. Do tří let by měl podle správce zvládnout 54 procent a do pěti let 85 procent — v tu chvíli splní podmínky oddlužení a zbytek mu stát odpustí.
Vlastní majetek, který by šlo zpeněžit, herec nemá.