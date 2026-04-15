Propadák roku, nebo nečekaná záchrana? Český krimi hit zkouší překvapit druhou řadou

15. 4. 2026 – 9:01 | Magazín | Jana Strážníková

Propadák roku, nebo nečekaná záchrana? Český krimi hit zkouší překvapit druhou řadou
zdroj: Profimedia.cz
Nenápadný seriál, který si ale před několika lety získal řadu příznivců, odvysílal svou druhou řadu.

Když se zamyslíme, musíme uznat, že se produkčnímu týmu televize Prima s první řadou vodní kriminálky Pod hladinou povedlo vlastně přesně to, co si usmyslel.

Cílem nebyl nějaký revoluční počin, chtěli prostě jen natočit zajímavou kriminálku z neotřelého prostředí policejních potápěčů. A diváci, nutno dodat, na podobný přístup slyšeli.

Děj první série nás přivádí na oddělení poříční policie na Slapech, kam jako dočasná posila přijíždí poručík Jan Zach z brněnské zásahové jednotky. Zkušený potápěč se těší na svou přítelkyni Alici, vyšetřovatelku z krajského ředitelství. Chce zachránit jejich vztah na dálku.

Záhy se ale ukazuje, že s hlavní postavou není něco v pořádku. Zach si vždy najde nějakou byrokratickou či jinou výmluvu, proč se vyhnout ponoru. Postupně se odkrývá trauma, které koliduje s jeho profesí.

Mohlo by vás zajímat

Každá z osmi epizod první série přináší ucelený kriminální případ, který policejní tým řeší na souši i pod vodou. A letmý pohled na ČSFD by naznačoval, že se seriál moc nepovedl: Skóre od uživatelů má jen 51 %.

Jenže co na tom ve výsledku vlastně záleží, když měl seriál jako takový obrovskou sledovanost: Jak se svého času chlubila sama Prima, epizody seriálu Pod hladinou měly sledovanost přes milion lidí, což je na české mediální scéně už opravdu hodně. Inu, zdá se, že průměr divákům zkrátka stačí.

Podle této logiky se na dav sledujících může těšit i druhá řada seriálu, tentokrát s novými hlavními tvářemi: Markem Němcem a Ivanou Chýlkovou.

Druhá řada je momentálně k mání pouze na streamovací platformě prima+ a uživatelské hodnocení je velmi podobné první řadě.

Ale jak už jsme se poučili, kvalita bývá občas vedlejší. Uvidíme, zda průměr postačí k nadšení diváků i tentokrát, až se seriál vrátí na obrazovky klasické televize, a zda se k němu opět posadí přes milion lidí.

Kdy přesně k tomu dojde, zatím nevíme, ale zpoždění oproti streamovacím platformám zpravidla nebývá nijak extrémně dlouhé.

Mohlo by vás zajímat

seriál krimi herec české seriály
Zdroje:
Facebook, CSFD, TV Prima
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Aprílové počasí v plné síle: Nejdřív 22 stupňů, pak zas sníh, hlásí meteorologové

Neuvěřitelný omyl na operačním sále. Pacient zemřel po fatální chybě lékaře

