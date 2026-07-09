Pronajměte si psa jako auto. Nový byznys mnohé nadchl, jiné pobouřil
9. 7. 2026 – 6:34 | Magazín | Alex Vávra
Psího kamaráda už nemusíte vlastnit. V Číně si ho stačí pronajmout na hodinu. Nová aplikace slibuje radost ze společnosti čtyřnohého mazlíčka bez dlouhodobých závazků, veterináři ale varují, že podobný trend může zvířatům způsobovat zbytečný stres.
Představte si, že dostanete chuť vyrazit na procházku se psem. Nemáte ale žádného vlastního. Místo návštěvy útulku nebo kamaráda jednoduše otevřete aplikaci, vyberete si plemeno, zaplatíte pár desítek korun a za několik minut už vedete cizího psa na vodítku parkem. Přesně tak dnes funguje nový byznys v Číně, který jedni označují za geniální nápad a druzí za nebezpečný experiment se zvířaty.
Platforma Wangbu, jejíž název lze volně přeložit jako „procházka se psem“, od letošního března nabízí obyvatelům Pekingu, Šanghaje nebo Šen-čenu možnost pronajmout si cizího psa doslova na hodinu. Stačí několik kliknutí v aplikaci a člověk může vyrazit ven se čtyřnohým společníkem, aniž by se musel starat o krmení, veterináře nebo každodenní péči. Zatímco jedni mluví o revoluci ve světě domácích mazlíčků, jiní mají pocit, že se ze psů stává něco na způsob sdílených kol nebo elektrokoloběžek.
Vyberete si psa, zaplatíte a jdete na procházku
Princip služby je překvapivě jednoduchý. Majitel vytvoří profil svého psa, nahraje fotografie, popíše jeho povahu a nastaví cenu. Zájemce si pak vybere z nabídky, domluví si čas převzetí a může vyrazit na procházku. Za hodinu společnosti zaplatí podle psa přibližně od 30 do 180 korun. Některé nabídky připomínají spíš internetovou seznamku než aplikaci pro domácí mazlíčky.
West highland white teriér Even ze Šen-čenu stojí asi 135 korun za hodinu. Profil ho popisuje jako energického a přátelského psa, ale existují jasná pravidla – na procházku smí pouze za přítomnosti svého majitele a nikdo mu nesmí dát nic k jídlu, co předem neschválí. Ještě dražší je corgi Baiwan. Hodina jeho společnosti vyjde zhruba na 180 korun. Podle majitele miluje pochvaly, rád si hraje a může vyrazit nejen na procházku, ale i na výlet autem.
Aby platforma předešla problémům, musí se všichni uživatelé ověřit občanským průkazem. Psi jsou pojištěni, jejich pohyb sleduje GPS a procházky se většinou odehrávají pouze v místech, která zvířata dobře znají. Pokud se pes začne chovat neobvykle nebo se mu udělá špatně, musí nájemce okamžitě kontaktovat jeho majitele. Podle provozovatelů jsou lidé ochotní za podobnou službu zaplatit skutečnými milovníky psů. Tvrdí proto, že riziko špatného zacházení je minimální.
Lidé jsou nadšení. Veterináři mluví o stresu a nebezpečném trendu
Popularita aplikace rychle roste. Jedna ze zákaznic ze Šanghaje si pronajala psa jménem Jinjin a vzala ho s sebou na nákupy. Přiznala, že o vlastním psovi sní už dlouhé roky, jenže kvůli bydlení a práci si ho nemůže dovolit. Další uživatel popsal, že mu hodinová procházka se psem pomohla zbavit se stresu ze školy a zmírnila jeho úzkosti.
Službu podporují i někteří majitelé. Majitelka fenky Juju říká, že její pes nové lidi přímo miluje. Proto každou procházku absolvuje společně s nájemcem a nemá pocit, že by svému mazlíčkovi ubližovala. Právě tady se ale názory začínají dramaticky rozcházet.
Veterinář Čchen Š' upozorňuje, že opakované střídání lidí, prostředí i denního režimu může být pro psy psychicky velmi náročné. Podle odborníků nejsou psi věcí, kterou lze bez následků neustále předávat z ruky do ruky. Silně se vážou na své majitele a změny mohou zvyšovat hladinu stresových hormonů.
Další problém představuje čínská legislativa. Domácí mazlíčci jsou zde stále považováni především za majetek, což komplikuje řešení případů špatného zacházení nebo týrání během pronájmu. Skeptici navíc připomínají, že podobný nápad už jednou neuspěl. V roce 2021 začal obchod v čínském Čcheng-tu půjčovat kočky za přibližně 30 korun na den. Po silné kritice veřejnosti službu během krátké doby zrušil. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela vášnivá debata.
„Jestli si někdo chce jen vyzkoušet život se psem, měl by raději pomáhat v útulku,“ napsal jeden z uživatelů.
Ještě ostřejší byla žena ze Šen-čenu jménem Sherry. Podle ní není problém vzít svého psa mezi nové lidi, pokud to má rád. Úplně jiná věc je ale chtít za to vybírat peníze. „Domácí mazlíček je pro mnoho lidí jako vlastní dítě. Pronajímat ho cizím lidem za peníze je podle mě nepřijatelné,“ uvedla.
Celá kauza přichází v době, kdy čínský trh s domácími mazlíčky zažívá obrovský boom. Ve městech žije zhruba 126 milionů psů a koček a celý obor má hodnotu přes bilion korun. S rostoucím byznysem vznikají stále odvážnější služby, které posouvají hranice toho, co jsou lidé ochotni považovat za normální.
Otázka ale zůstává. Je pronájem psa jen moderním způsobem, jak lidem dopřát kontakt se zvířaty, nebo se z nejlepších přátel člověka stává další položka sdílené ekonomiky? Odpověď na ni zřejmě rozdělí milovníky psů stejně jako samotná aplikace.