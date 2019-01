Prokouří se Kubera na Hrad, aby vystřídal Zemana?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Ani starého Jaroslava Kuberu, byť se o jeden nový kousek pokouší. Dělá ze sebe státníka. Vypadá to, jako by měl zálusk na prezidentství.

Jaký to má význam, aby se předseda Senátu, sportovně řečeno, parlamentního béčka, promlouval na Nový rok k národu? Od Jaroslava Kubery, ač to je po prezidentovi protokolárně druhá nejvýše postavená ústavní figura, by našinec očekával spíš výstup v silvestrovské estrádě. S jeho smyslem pro humor, pohotovostí a hereckým talentem by mu nepochybně seděl víc, než škrobená státnická póza.

Když se tenhle politický provokatér cpe první den roku do televize, musí mít něco za lubem. Že by Pražský hrad?

Proč ne? Z Valdštejnského paláce, sídla Senátu, to je do prezidentského sídla, co by kamenem dohodil a za pár minut došel.

Filmový Beneš

'Kubera for president' by nebyla překvapivá varianta. Vždyť jednasedmdesátiletý harcovník pobral zkušenosti s politikou obecní jako starosta Teplic, s politikou krajskou jako zastupitel Ústeckého kraje i s politikou centrální jako senátor a předseda Senátu. A vyzkoušel si také roli prezidenta, byť jen ve filmu. Režisér Ondřej Trojan si ho vloni vybral do snímku Toman, ve kterém si Kubera zahrál Edvarda Beneše. Je mu vskutku podobný.

Už předloni Kubera koketoval s prezidentskou kandidaturou. Sesbíral pro ni potřebný počet podpisů senátorů. Potom ale zacouval a do voleb nevstoupil. Tvrdil, že se mu nepodařilo přesvědčit manželku. "Manželka viděla v televizi pořad, kde se představovaly manželky kandidátů, a prohlásila, že to by nedala a ať na to zapomenu," pravil v ČT.

Později nicméně přiznal, že nevěřil svým vyhlídkám na úspěch. "Prezident Zeman to má dobře spočítané," řekl v rozhovoru pro iDnes. Odmítá však, že by chtěl na Hradě Zemana střídat, a opakuje, že se chce věnovat rodině.

Zkušenosti s politiky ukazují, že taková ujištění jsou značně relativní, podobně jako prognózy výsledků voleb. Zaujetí, s jakým se Kubera vrhl do kandidatury na předsedu Senátu, dává tušit, že ctižádost neztratil. Sesle šéfa horní komory proto pro něj nemusí být poslední politickou štací.

Recesista státníkem

Kubera se snaží změnit ve státníka. A tak od něj už neuslyšíte peprné poznámky, které až donedávna sypal z rukávu. Třeba tuhle: "Ne všichni (poslanci a senátoři) jsou kreténi. Jenom někteří. No, dokonce bych řekl, že ani ne většina."

V novoročním proslovu se však stylizoval do pózy mravokárce a sjednotitele, vypadal jako T.G.M. kombinovaný s Gándhím. "Hledejme to, co nás spojuje, i když je to někdy těžké. Žijme podle hesla žít a nechat žít a s vědomím, že slušnost není slabost," četl z papírku a dával si pozor, aby z něj nevypadl nějaký kuberovský sarkasmus.

Samo sebou se jako náruživý kuřák neopomněl zastat kuřácké komunity. Dal si však pozor na jazyk, neprovokoval, o kouření nemluvil jako o náboženství a o hospodě jako o kostelu.

Nevěřte bijáku

V jednasedmdesáti letech vypadá Jaroslav Kubera čiperně. Pokud by ale vskutku za čtyři roky kandidoval na prezidenta a uspěl, stal by se nejstarším vrchním velitelem, jakého kdy Česko mělo. Na Hrad by nastupoval v 76 letech a první termín by končil v 81 letech, stár skoro jako Metuzalém.

To přirozeně navozuje otázku: Jak starý by měl být prezident, aby nebyl příliš starý?

V Česku může být zvolen prezidentem ten, kdo dovršil věk 40 let. Horní věková hranice není omezena a věk je relativní pojem. Jeden senior je v duševní a fyzické kondici v osmdesáti, na druhém je patrná stařecká demence už po šedesátce. Každý má vlastní biologické hodiny, někomu se proti chronologickým hodinám předcházejí, jinému zpožďují.

V Česku přitom prezidenti stárnou. Václav Havel poprvé nastupoval na Hrad v 56, Václav Klaus v 61 a Miloš Zeman v 68 letech.

Takže nevěřte bijáku. Pražský hrad je pro starý. Jaroslava Kuberu ještě neodepisujte.

Klíčovou otázkou je, kdo by měl z jeho prezidentství radost? Někteří z kuřáků, Philip Morris... a vy taky?