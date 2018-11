Projekt e-neschopenek se odkládá, zaměstnavatelé je žádají kvůli lepší kontrole nemocných

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila odklad projektu elektronické neschopenky. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by měl být nově spuštěn nejdříve od roku 2020. Zrušení startu projektu od příštího roku má přinést novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kterou dnes dolní komora poslala k posouzení svému sociálnímu výboru.

Vláda novelu předložila kvůli tomu, že spuštění e-neschopenky od příštího roku se nepodaří uskutečnit. Maláčová poslancům řekla, že by projekt chtěla odložit o rok kvůli tomu, že zavedení e-neschopenky od ledna příštího roku není technicky připraveno. Ministerstvo přitom v návrhu, který připravilo ještě pod vedením bývalé ministryně Jaroslavy Němcové (ANO), počítalo s dvouletou přípravou nových pravidel e-neschopenky a jejich zavedením až od ledna 2021.

Návrh na roční odklad předložil v úterý také poslanec ČSSD Roman Sklenák v rámci úprav zákona o změnách v lékařské posudkové službě, který čeká už jen na závěrečné schvalování. Zdůvodnil to tím, že by vládní novela o odkladu nemusela být přijata včas do konce roku.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky vystavovat už od roku 2010. Mohou využít takzvané e-podání. Potřebují k tomu pouze počítač s přístupen na internet a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se pak u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) registrovat.

Tento úřad by chtěl firmám od příštího roku umožnit, aby mohly dodatečně údaje o nemocných zaměstnancích elektronicky kontrolovat. Vidět by je mohly ale až poté, co je správa obdrží poštou a do systému zadá, pokud doktoři nebudou tiskopisy vyplňovat elektronicky.

Podle údajů ČSSZ každý rok přibývá neschopenkových formulářů, které lékaři přes počítač posílají. V roce 2015 jich bylo 56 tisíc a loni 117 tisíc.

Zatím není jasné, od jakého termínu by e-neschopenky měly být pro lékaře zcela povinné. Po zavedení elektronických neschopenek volají zaměstnavatelé. Chtějí díky tomu mít lepší kontrolu nad nemocnými zaměstnanci.