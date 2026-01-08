Prohrála soud s vlastní matkou! Dominika Mesarošová rozzuřená doběla: "Nevím, proč by se mělo přihlížet k dětem!"
8. 1. 2026 – 8:45 | Magazín | Jiří Rilke
Soud nedal slavné modelce za pravdu a přihlédl při tom k názoru jejího malého syna. Dominice se to ani za mák nelíbí.
O tom, že slavná modelka Dominika Mesarošová vede soudní bitvu s nepříliš obvyklým oponentem – vlastní matkou – už se na stránkách snad všech novin psalo nějakou dobu zpátky. Spor se ostatně táhl nějakých pět let.
Nyní ale přišel rozsudek a Dominika opravdu neběžela kupovat rámeček, aby si ho mohla pověsit na zeď.
Soud dal totiž za pravdu její matce, která nyní bude moci vídat svého vnuka Eliána (Dominičina syna) častěji, což byl celý předmět sporu. Modelka zuří a zvažuje odvolání.
„Moje dcera neunesla, že se vnouček s babičkou mají rádi. Žárlivost přece není důvod bránit prarodičům vídat vnoučka. Láska k dětem natáčená na instagram, jak to dělá dcera, někdy nemusí být tou pravou láskou,“ prohlásila Dominičina matka Eva pro magazín Expres.
„Budu teď vnoučka vídat jeden víkend v měsíci a jeden den v týdnu dvakrát do měsíce. O Vánocích ho budu mít na den a půl. Pojedeme spolu poprvé také na letní dovolenou, na to se Eliánek strašně těší. To bylo jeho velké přání,“ prozradila.
Dominika se na přímý dotaz ke sporu vyjadřovat nechtěla, místo toho se vysoptila ve videu na Instagramu.
K tomu, co si myslí dítě, by se podle Mesarošové vůbec přihlížet nemělo, protože z toho prostě ještě nemá rozum: „Je zvláštní, že si takhle malé děti zvou na pohovor soudkyně. Nezletilé dítě, v mém případě takhle malé sedmileté dítě, ani ještě nemůže v podstatě říct svůj názor, protože neumí rozpoznat, jak to je,“ má jasno.
„Nevím, proč by se mělo přihlížet v tomhle věku k dětem, které jsou prostě maličké a hravé. Řeší, jestli je dinosaurus modrý, nebo červený. Ne aby děti chodily k soudu. To nepochopím,“ nabídla svůj pohled na dětskou psychologii.
Nejedná se mimochodem o jediný oficiální proces, který se u Dominiky setkal s nepochopením. Už dříve v jiném videu napadala skutečnost, že prarodič má zákonné právo vidět vnuka.
„Nechápu, proč tento zákon je, když s tím rodiče nesouhlasí. To dítě si porodí matka, dítě má matku a otce, tam to logicky chápu, tam se nebráním zpochybňovat roli otce a nedávat dítě otci. Stejně si myslím, že dítě by mělo být většinu času s matkou. Styk s prarodičem jsem dodnes nepochopila a asi nepochopím. Rodič k tomu musí mít evidentně důvod, když si to nepřeje. Hlava mi to nebere,“ vyjádřila se.
Matka Eva se brání tím, že sám Elián s ní chce trávit čas a s matkou naopak ne: „Eliánek mě často prosil, ať ho odvezu k tatínkovi, že k mámě nechce,“ tvrdí.