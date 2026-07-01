Prodloužení bych už nezvládl, takže jsme museli dát gól, smál se Haaland
1. 7. 2026 – 0:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Norský kanonýr Erling Haaland na úvod vyřazovací části na fotbalovém mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka.
Během zápasu s Pobřežím slonoviny nebyl na hřišti příliš vidět, nakonec ale to byl v 86. minutě právě on, kdo gólem zlomil nerozhodný stav 1:1 a rozhodl o postupu severského týmu do osmifinále. V norské televizi pak přiznal, že byl k smrti unavený, prodloužení by fyzicky nezvládl, a proto musel dát gól ještě v základní hrací době.
Haalandovi napočítali statistici pouze 27 doteků míče a deset přihrávek za celý zápas, což bylo nejméně z celého norského týmu. Útočník Manchesteru City se nemohl dostat do své typické hry, příliš mnoho sil ztratil při zbytečných nábězích a také v defenzivě, kam se zejména ve druhém poločase často uchyloval, aby otupil tlak afrického celku. "Byl jsem k smrti unavený a blesklo mi hlavou, že nezvládnu prodloužení, takže musíme skórovat," řekl usmívající se kanonýr stanici TV2.
Haaland měl v nohách přitom pouze dva zápasy ve skupině, proti Iráku i Senegalu přispěl dvěma góly k výhrám a k jistotě postupu po dvou kolech, proto mu trenér Solbakken dal v utkání s Francií volno.
Dnes čtyři minuty před koncem základní hrací doby zužitkoval perfektní akci osmadvacetiletého záložníka Patricka Berga z Bodö/Glimt a zblízka poslal míč do odkryté branky. Haaland vstřelil pátý gól na turnaji a jen jedna trefa ho dělí od vedoucího Argentince Lionela Messiho. Nebylo proto divu, že ihned spěchal za Bergem a poděkoval mu polibkem na čelo.
"Když jsem přežil tohle, přežiju už všechno," ulevil si ještě jednou střelec, který dal v 53. reprezentačním startu 60. gól. O další se bude snažit v osmifinále, v němž Norové vyzvou v neděli Brazílii.