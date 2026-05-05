Proč vaše starosti lžou: Jak se přestat bát scénářů, které se nikdy nestanou
5. 5. 2026 – 9:30 | Magazín | Žaneta Kaczko
Věřit svým starostem je jako věřit hororu v televizi- i když se u něj bojíte, stále je to jen film na obrazovce. Vaše mysl je skvělý nástroj pro řešení problémů, ale mizerný prorok.
Znáte ten pocit, když se uprostřed noci probudíte a v hlavě vám začne běžet nekonečný seznam všeho, co by se mohlo pokazit? Prezentace v práci, zdraví vašich blízkých, nebo i úplné drobnosti, které najednou pod lupou úzkosti narostou do obřích rozměrů. Naše starosti mají jednu unikátní vlastnost: jsou nesmírně přesvědčivé. Působí jako důležitá varování, která nás mají ochránit před nebezpečím. Pravdou ale je, že většina z nich jsou jen falešné poplachy našeho mozku.
Past jménem „Co když...“
Naše mysl je evolučně nastavená tak, aby hledala hrozby. Kdysi nám tato schopnost zachraňovala život před predátory, dnes nás ale spíše paralyzuje. Když se objeví starost, naše tělo na ni reaguje, jako by byla skutečná. Zrychlí se tep, sevře se žaludek. Tato fyzická reakce nás utvrzuje v tom, že se děje něco vážného.
Pocit ohrožení ale neznamená existenci hrozby. To, že se cítíte úzkostně, není důkazem toho, že se stane něco špatného. Je to jen biologická odezva na myšlenku, kterou jste právě vyprodukovali. Starosti jsou ve skutečnosti jen mentální konstrukcí, nikoliv předpovědí budoucnosti.
Proč věříme vlastním lžím?
Hlavním důvodem, proč se ve starostech cyklíme, je naše víra v jejich užitečnost. Podvědomě si myslíme, že když se budeme trápit dopředu, budeme lépe připraveni. Je to forma magického myšlení, jako bychom věřili, že naše trápení slouží jako štít proti nepřízni osudu.
Ve skutečnosti je to přesně naopak. Neustálé omílání negativních scénářů nám bere energii, kterou potřebujeme k řešení reálných problémů, pokud by skutečně nastaly. Místo abychom byli připraveni, jsme vyčerpaní. Starosti nám neposkytují řešení, jen nás drží v šachu.
Jak změnit vztah ke svým obavám
Pokud chceme začít skutečně žít a ne jen přežívat v očekávání katastrof, musíme změnit strategii. Nejde o to starosti „zakázat“, to by nefungovalo, ale o to, jak na ně reagovat.
1. Zpochybněte autoritu své mysli
Příště, až se objeví katastrofický scénář, zkuste si říct: „Tohle je jen myšlenka, ne fakt“. Odstup je klíčový. Představte si své starosti jako dotěrného kolemjdoucího, který na vás na ulici pokřikuje nesmysly. Poslechli byste ho? Pravděpodobně ne. Tak proč věříte hlasu ve své hlavě, který vám už tisíckrát lhal?
2. Zaměřte se na přítomnost (tady a teď)
Starosti žijí v budoucnosti, v onom obávaném „co když“. Život se ale odehrává pouze v přítomnosti. Když se přistihnete při vykreslování katastrof, vraťte se k tomu, co děláte právě teď. Jaký cítíte pod nohama povrch? Co slyšíte? Tento návod na „uzemnění“ pomáhá mozku pochopit, že v tuto chvíli jste v bezpečí.
3. Přijměte nejistotu
Kořenem většiny starostí je neschopnost přijmout fakt, že nemáme nad vším kontrolu. Chceme mít stoprocentní jistotu, že vše dopadne dobře. Ale život takhle nefunguje. Paradoxně, čím více se snažíme získat jistotu skrze starosti, tím více úzkostní jsme. Skutečná svoboda přichází s přijetím, že nevíme, co bude, a že jsme schopni zvládnout i to, co nás případně potká.
4. Akce místo analýzy
Místo hodin strávených přemýšlením o problému se zeptejte: „Můžu v tuto chvíli udělat něco konkrétního?“ Pokud ano, udělejte to. Pokud ne, další přemýšlení je jen plýtváním silami. Převeďte energii ze starostí do smysluplné činnosti.
Máte právo na klid
Dovolte si ten luxus nevěřit všemu, co si myslíte. Vaše vnitřní pohoda je mnohem důležitější než nekonečný seznam potenciálních hrozeb. Jakmile přestanete své starosti brát jako svatou pravdu, zjistíte, že svět je mnohem přívětivější místo, než se vám vaše úzkost snažila namluvit.
Pamatujte, že většina věcí, kterých jste se v životě báli, se nikdy nestala. A to, co skutečně přišlo, jste zvládli. Důvěřujte raději své síle než svému strachu.