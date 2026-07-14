Proč vás cibule pokaždé rozbrečí? Kuchaři mají trik, po kterém oči zůstanou suché
14. 7. 2026 – 15:11 | Magazín | Jana Marková
Párkrát říznete do cibule a oči pálí, slzy tečou, krájíte skoro poslepu. Většina lidí to bere jako nutné zlo. Kuchaři mají trik, po kterém oči zůstanou suché.
Obsah článku
- Proč nás cibule rozbrečí
- Co opravdu funguje
- Na co se nespoléhejte
- Nejlepší je spojit tři věci
Vezmete cibuli, párkrát říznete a už je to tady. Oči pálí, tečou slzy a vy krájíte skoro poslepu. Většina lidí to bere jako nutné zlo, co ke krájení prostě patří. Přitom slzám jde předejít a nepotřebujete k tomu žádný zázrak. Stačí pár jednoduchých triků, které používají i kuchaři v restauracích.
A jeden z nich vás nejspíš překvapí, protože souvisí s věcí, kterou máte v šuplíku každý den. Nejdřív si ale řekneme, proč vás cibule vůbec rozbrečí.
Proč nás cibule rozbrečí
Za slzy může plyn. Dokud je cibule celá, nic se neděje. Jakmile do ní ale říznete, uvnitř se smíchají dvě látky a vznikne dráždivý plyn. Ten stoupá vzhůru k očím, kde se na jejich vlhkém povrchu mění na slabou kyselinu. Oči se brání a spustí slzy, aby dráždidlo spláchly. Když cibuli uvaříte, teplo ty látky zničí, a proto vařená cibule oči nepálí.
Co opravdu funguje
Dobrá zpráva je, že proti tomu plynu se dá bojovat. Tady jsou způsoby, které fungují:
- Krájejte ostrým nožem a pomalu. Tohle je největší překvapení. Vědci z Cornellovy univerzity v roce 2025 natočili krájení rychlou kamerou a zjistili, že tupý nůž cibuli spíš rozmačkává a vystřelí do vzduchu mnohem víc dráždivé mlhy než nůž ostrý. Ostrá čepel řeže čistě a plynu uvolní míň.
- Nasaďte si brýle. Zní to legračně, ale funguje to nejlíp ze všeho. Stačí obyčejné plavecké brýle. Plyn se prostě k očím nedostane.
- Zapněte ventilátor nebo otevřete okno. Proudící vzduch odvane plyn pryč od obličeje dřív, než se dostane k očím. Fungují i digestoř nad sporákem.
- Vychlaďte cibuli. Dejte ji před krájením na deset minut do mrazáku. Chlad reakci zpomalí, takže plynu vznikne míň. Efekt je slabší, ale pomůže.
Na co se nespoléhejte
Kolem cibule koluje spousta rad, které nezaberou. Chléb v puse, žvýkačka ani zadržování dechu slzám nezabrání. Plyn se totiž k očím dostane vzduchem, ne pusou, takže tohle na něj nemá žádný vliv. Testy to potvrdily. Škoda času.
Nejlepší je spojit tři věci
Když chcete mít od cibule opravdu pokoj, spojte tři triky dohromady. Vezměte ostrý nůž, nasaďte si brýle a pusťte vedle sebe ventilátor. Míň plynu vznikne, míň se ho dostane k obličeji a co vznikne, to odvane pryč. Nakrájíte i pytel cibule a oko vám nezvlhne.