Proč se Nuselskému údolí říká Jamrtál

MAGAZÍN - Magazín autor: Antonie Franče

Zřejmě málokdo by hledal území, kterému se tak dodnes mezi starousedlíky říká, pod Nuselským mostem v Praze. Tento název dostalo v době třicetileté války, kdy byly Nusle úplně zpustošené.

Pražské Nusle mají za sebou bohatou historii. Z malebných údolních osad a usedlostí s vinnou révou se proměnily v městskou čtvrť se zajímavou architekturou. Původně se Nuslím říkalo Údolí Viničné - dodnes je také vinná réva ve znaku Nuslí. To bylo to lepší období území kolem potoka Botiče.

Smutnou historií si Nusle prošly v době husitských nepokojů. Další bouře, jež zasáhla tuto čtvrť, byla ve znamení švédské koruny. Na podzim roku 1639 a 1648 využívaly švédské dělostřelecké oddíly návrší Nuselského údolí k útokům na Vyšehrad a novoměstské hradby u Karlova. Dvě století stará historie, kdy údolí vyvázlo z bojů bez významné újmy, se tentokrát neopakovala a třicetiletá válka zde zanechala kruté stopy.

Údolí nářků

V dochovaném zápisu pro daňové účely, tzv. berní rule, je v Dolních Nuslích uveden k roku 1654 jeden selský grunt a pět chalupnických usedlostí, z nichž jsou čtyři pusté. Zpustošeny byly i znovu zřízené vinice na Folimance a mnoho nuselských budov dlouho leželo v troskách. Zhruba v tomto období vzniklo i místopisné pojmenování údolí Jammer Tal, neboli Údolí nářku či Slzavé údolí. Z tehdy úředního jazyka německého vzniklo později počeštěné označení Jamertál či nověji Jamrtál.

Činili se i aktivisté

V noci ze 23. na 24. dubna 2016 změnilo pár mladíků název tramvajové zastávky Svatoplukova na Jamrtál. Samolepka po ránu zamotala hlavu několika cestujícím.

Dva pražské katastry

Jamrtál je území, které dnes v mapě Velké Prahy zabírá jen nepatrný prostor. Je namáčknuté mezi záda ostrohu s Vyšehradem a zbytkem novoměstských hradeb, za nimiž kdysi začínala Praha. Nad hlavami místních stojí Nuselský most. Teče tudy Botič (dnes už jinudy než kdysi, je regulován v korytu). Jeho malá rozloha přesto zasahuje do dvou pražských katastrů (Prahy 2 a Prahy 4) a do dvou městských částí (Nusle a Vinohrady). Dějiny údolí jsou sice ryze nuselské, ale každé jeho zákoutí sloužilo v průběhu doby rozdílným účelům, a tudíž i zde vznikla potřeba rozdělit je do jednotlivých částí.

Zeleň i průmysl

V severní a jižní části Jamrtálu panovala odjakživa zeleň - a v přiměřené míře je tomu tak dodnes. Východní část Nuselského údolí je převážně průmyslovou zónou a jeho střed poskytl svou půdu k úplné zástavbě. Západní díl potom náleží parku pod Vyšehradem a náměstí.

Jamrtál a literatura

V této části Nuslí bydlel spisovatel Jaroslav Foglar. Ulice pod Nuselským mostem ho evidentně ovlivnily, stejně jako chudé čtvrti v Ústí nad Labem. V roce 2010 vydala Milena Slavická knihu V Jamrtálu – údolí smutku. Přestože napsala především silnou novelu o zmarněných šancích hlavních hrdinů, vytvořila také působivý portrét jedné městské čtvrti.