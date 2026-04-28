Proč nás stará vůně dokáže dojmout k slzám? Za poslední kapky dětství platí lidé obrovské částky
28. 4. 2026 – 8:49 | Magazín | Jiří Rilke
Pro někoho naprosto uhozená praktika a vyhazování peněz, pro jiného nedocenitelná cesta do minulosti.
Dali byste pětistovku za obyčejnou kostku mýdla? A co třeba pár tisíc?
Pokud jste právě nechápavě zavrtěli hlavou, lov nostalgických vzpomínek pomocí hledání starých vůní nejspíš nebude koníček pro vás. Celá řada mu ale propadla a jeho princip dává logický smysl: V době shonu, chaosu, vizuální nejistoty a neustálého vlnobití změn představuje čichová vzpomínka absolutní kotvu.
Je totiž nutné si uvědomit, že je vědecky dokázáno, že čich je napojen přímo na limbický systém, na amygdalu a hipokampus, tedy centra emocí a dlouhodobých vzpomínek.
Lidsky řečeno: Na hlas zapomenete celkem rychle, po čase už si nevybavíte ani obličej, ale stačí zlomek vteřiny ucítit pradávnou vůni a veškeré vzpomínky se navalí zpět s intenzitou tsunami. Čichové vjemy jsou zkrátka s přehledem nejsilnější spouštěč.
Skutečnosti, že čichová vzpomínka umí připomenout daleko silnější a starší vjemy, se mimochodem v psychologii říká „Proustův efekt“ či „Proustův syndrom“ podle známého psychologa, který popisoval chvíle, kdy se díky vůni sušenek a čaji přemisťoval zpět do dětství. To kdybyste chtěli vypadat chytří před přáteli.
Při handlování parfémy, které už se nevyrábí, či retro mýdly a dalšími podobnými záležitostmi, zpravidla nejde o nic jiného. Kupující si chce něco připomenout. Dětství u pořád veselé a usměvavé babičky, která žila jednodušším, ale přeci o tolik šťastnějším způsobem a nikdy ji nic nevyvedlo z míry. Šťastnější časy bez starostí, účtů a stresu. První lásku, se kterou už se nejspíš nikdy nepotká, ale na její vůni nezapomene až do smrti a jakmile ji ucítí, bude to stejné, jako když kdysi cítil na dlani laskání konečky jejích prstů. Hořkosladký moment, který by ale někteří vyvážili zlatem.
Ale pozor, v takovém případě samozřejmě nestačí jakýkoliv podobný parfém či podobné mýdlo. Ne, musí to být přesně ta samá vůně, včetně roku výroby a dokonce čísla šarže. Receptury parfémů se totiž v průběhu let mění. Například kvůli tomu, že různé vládní regule občas zakážou nějakou určitou ingredienci kvůli obavě o bezpečnost a podobně.
Když si tak koupíte nějaký dnešní parfém stejné značky, často nemusí vonět úplně přesně stejně jako ten samý před třiceti lety. Což je ale problém. Vůně, která je pouze podobná, není dost dobrá. Ne, musí to být přesně ona.
Při podobně ostrých požadavcích pak samozřejmě není výjimkou, že sběratel zaplatí za parfém, co už se nevyrábí, pěkně horentní sumy.
Třeba taková dříve populární vůně Miss Dior Cherie z roku 2011 se dnes nerozbalená prodává klidně za 10 tisíc korun. Starší Dior Fahrenheit i za 15 tisíc. A pokud vám jde o nějaké ještě vzácnější kusy, ceny tomu samozřejmě odpovídají:
Lahvičku Nombre Noir od Shiseido dnes prakticky neseženete pod 40 tisíc korun a i za miniaturní vzorek v objemu pouhého čtvrt mililitru si prodejci umí účtovat třeba dva tisíce. Kultovní Creed Aventus se specifickou šarží z roku 2010 stojí přes 35 tisíc. A zhruba stejnou cenu zaplatíte i za původní, přírodně vyráběný Chanel No. 5, který zkrátka voní trochu jinak než dnešní chemie.
A nejedná se samozřejmě o jediný případ, obrovskou spoustu nabídek a poptávek po starých mýdlech a retro kosmetice najdeme i v českém prostředí.
Libo třeba sadu mýdel Věra, Ela či Konvalinka? Připravte si 700 korun. Původní „tuzexové“ Fa? Dvě stovky. Socialistická dárková sada Evona? 400 korun. A sběratelské šílenství se nevyhnulo ani symbolu dostupné kosmetiky, totiž značce Avon: Například starší vůně Imari se dnes cení zhruba na 1000 korun za pouhých 15 mililitrů.
On je nakonec vážně rozdíl v úhlu pohledu: Když si člověk představí, že si koupí mýdlo za sedm stovek, nejspíš se mu zježí chlupy v zátylku. Jenže na druhou stranu, v takovém případě nekupujete jen kostku chemického přípravku. Platí se za instantní pocit bezpečí, za fyzický návrat do doby, kdy nám bylo deset let a svět se zdál v pořádku.
Vůně je vlastně tím nejfunkčnějším strojem času, jaký kdy lidstvo mělo k dispozici. A dát pár stovek za palivo se pak najednou nezdá jako až tak nemyslitelná záležitost.