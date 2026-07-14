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Proč je cukr po ránu vyšší? Lékaři vysvětlují jev, který zaskočí i zdravé lidi

14. 7. 2026 – 21:24 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Proč je cukr po ránu vyšší? Lékaři vysvětlují jev, který zaskočí i zdravé lidi
zdroj: Freepik
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Probudíte se, uvaříte si kávu a spěcháte do práce? Právě v prvních minutách po probuzení ale mnoho lidí nevědomky dělá chyby, které mohou přispívat k vyšším hodnotám krevního cukru.

Odborníci upozorňují, že ráno bývá hladina glukózy přirozeně vyšší, existují ale jednoduché návyky, které mohou organismu pomoci.

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Proč bývá cukr ráno vyšší

Mnoho lidí se domnívá, že za vyšší ranní hodnoty může večeře. Ve skutečnosti je často na vině takzvaný fenomén úsvitu. Nad ránem totiž tělo začne uvolňovat hormony, například kortizol nebo adrenalin, které nás připravují na probuzení. Současně ale zvyšují také hladinu glukózy v krvi.

U zdravého člověka si s tím organismus poradí pomocí inzulinu. U lidí s cukrovkou nebo inzulinovou rezistencí však může být ranní vzestup výraznější.

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1. Sklenice vody hned po probuzení

Po noci je organismus mírně dehydratovaný. Právě nedostatek tekutin může způsobit, že je krev koncentrovanější a obsahuje vyšší koncentraci glukózy.

Lékaři proto doporučují začít den obyčejnou sklenicí vody ještě před první kávou.

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2. Rozhýbejte tělo

Nemusíte běžet maraton, postačí i  svižná procházka, lehké posilování nebo několik minut pohybu může pomoci svalům lépe využívat glukózu. Pravidelná fyzická aktivita navíc dlouhodobě zlepšuje  citlivost na inzulin.

Odborníci ale upozorňují, že velmi intenzivní trénink může u některých lidí naopak krátkodobě krevní cukr zvýšit, protože vyplavuje stresové hormony.

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3. Snídejte bílkoviny a vlákninu

Sladké pečivo nebo cereálie mohou způsobit rychlý vzestup krevního cukru.

Mnohem vhodnější je podle odborníků snídaně bohatá na bílkoviny a vlákninu. Například vejce, řecký jogurt, tvaroh, ovesné vločky nebo celozrnné pečivo pomáhají udržet stabilnější hladinu glukózy během dopoledne.

Ještě lepšího efektu lze dosáhnout, pokud přidáte i malé množství zdravých tuků, například ořechy nebo avokádo.

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4. Nepřehánějte to s kávou

Pro mnoho lidí je ranní káva samozřejmostí. Jenže kofein může u některých lidí krátkodobě zvýšit hladinu krevního cukru tím, že podporuje vyplavování stresových hormonů.

To ale neznamená, že se jí musíte vzdát. Odborníci doporučují sledovat, jak na kávu reaguje právě váš organismus. Každý člověk totiž reaguje trochu jinak.

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5. Jablečný ocet? Studie ukazují zajímavé výsledky

Jedním z nejdiskutovanějších domácích triků je jablečný ocet.

Několik studií naznačuje, že pravidelná konzumace malého množství zředěného jablečného octa může u některých lidí přispět ke snížení hladiny cukru nalačno. Vědci ale upozorňují, že nejde o náhradu léčby ani univerzální řešení a výzkum stále pokračuje.

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Nejde jen o jedno ráno

Pokud se ranní vyšší hodnoty cukru opakují, vyplatí se zaměřit také na večerní návyky. Odborníci doporučují nejíst velké porce těsně před spaním, omezit večerní příjem jednoduchých sacharidů a zařadit pravidelný pohyb.

Pokud se přesto nedaří ranní glykémii dostat pod kontrolu, je vhodné poradit se s lékařem. Může být potřeba upravit léčbu nebo načasování užívaných léků.

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S hladinou cukru si nezahrávejte

Ranní hladinu krevního cukru neovlivňuje jen to, co sníte. Důležitou roli hraje i pitný režim, pohyb, složení snídaně nebo dokonce první šálek kávy. Právě drobné změny v každodenní rutině mohou podle odborníků pomoci udržet hodnoty glukózy stabilnější.

Tagy:
voda káva sport diabetes cukr ráno
Zdroje:
Health.com, verywellhealth.com, eatingwell.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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