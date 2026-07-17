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Proč děti mění příjmení po rozvodu rodičů? Psychologové vysvětlují, proč po rozvodu dochází k tak bolestnému rozhodnutí

17. 7. 2026 – 19:02 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Proč děti mění příjmení po rozvodu rodičů? Psychologové vysvětlují, proč po rozvodu dochází k tak bolestnému rozhodnutí
zdroj: Profimedia
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Příjmení není jen zápis v občanském průkazu. Je to součást identity, rodinné historie i pouta s rodiči. O to silnější emoce vyvolává situace, kdy se dospělé dítě rozhodne příjmení po jednom z rodičů opustit. Právě to nyní řeší jedna z nejslavnějších rodin světa.

Zahara a Maddox, děti Angeliny Jolie a Brada Pitta, podnikli právní kroky k tomu, aby z jejich jména zmizelo příjmení „Pitt“. Podle amerických médií zveřejnili oznámení o změně příjmení v souladu s kalifornskými zákony a čekají na soudní projednání svých žádostí. Nejde přitom o první podobný krok v rodině – už dříve příjmení svého otce přestala používat také Shiloh a Vivienne.

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Příjmení je víc než jen jméno

Psychologové upozorňují, že změna příjmení bývá především symbolickým krokem. Nejde jen o administrativní úkon, ale často o způsob, jak dát najevo vlastní identitu nebo uzavřít náročnou životní kapitolu.

Po rozvodu rodičů mohou děti dlouhé roky řešit otázku loajality, pocitu bezpečí nebo vlastní příslušnosti k rodině. U některých se tyto emoce projeví právě tím, že se rozhodnou změnit příjmení. Neznamená to ale automaticky, že stejný důvod stojí za každým jednotlivým případem.

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Rozvod nekončí podpisem soudce

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že největší zátěží pro děti často nebývá samotný rozvod, ale vleklý konflikt mezi rodiči. Pokud dítě dlouhodobě vyrůstá v prostředí sporů, obviňování nebo napětí, může to ovlivnit jeho vztah k jednomu či oběma rodičům i v dospělosti.

Právě tehdy se některé děti snaží převzít kontrolu nad vlastním životem a identitou. Změna příjmení pak může představovat symbolický nový začátek, nikoli impulzivní rozhodnutí.

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Každý příběh je jiný

Případ rodiny Jolie–Pitt vzbudil pozornost po celém světě, protože se týká jedné z nejsledovanějších hollywoodských dvojic. Veřejnost ale nezná všechny okolnosti jejich rodinných vztahů. Samotné rozhodnutí změnit příjmení proto nelze automaticky vykládat jako důkaz jediné příčiny.

Psychologové připomínají, že za podobným krokem může stát celá řada důvodů – od potřeby vybudovat si vlastní identitu přes dlouhodobě narušené vztahy až po snahu uzavřít bolestné období života.

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Co si z toho mohou odnést rodiče?

Nejdůležitější zpráva je možná úplně jiná než samotná změna příjmení. Děti si velmi dobře pamatují, jak se k sobě jejich rodiče chovali i dlouho po rozvodu. To, co dospělí považují za běžný konflikt, může dítě prožívat jako boj o vlastní místo v rodině. Také záleží na věku dítěte. Každé dítě totiž rozchod rodičů prožívá a zpracovává jinak.

Rozvod proto nekončí soudním rozhodnutím. Způsob, jakým spolu rodiče komunikují i po rozchodu, může ovlivňovat jejich děti ještě mnoho let. A někdy se to projeví i rozhodnutím vzdát se příjmení, které nosily celý život.

Tagy:
děti případ Hollywood život psychologie celebrity rodiče příjmení
Zdroje:
People, Healthy Children, APA, pressly.cz, ktvz.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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