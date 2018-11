Proč Babiš nenabídne azyl pronásledované křesťance?

Čeští politici nevědí, kam dřív skočit. Lámou si hlavy nad tím, zda se připojit k té či oné úmluvě, nebo ji odmítnout, komu přidělit dotaci a komu přiznat slevu, o kolik si zvýšit gáži, zda zvednout daň z alkoholu, zda ji snížit u točeného piva…

Kdo by od tak zaneprázdněných lidí mohl čekat, že se čas od času podívají za hranice, zda někdo nepotřebuje pomoc, zda by nebylo namístě někomu nabídnout ochranu? Sotva to můžete předpokládat u vlády, jejíž šéf hlásá: "Nechci v zemi jediného uprchlíka."

Co kdyby ale Andrej Babiš přece jen změnil názor, anebo aspoň udělal výjimku?

Jsou lidé, kteří by si azyl v Česku zasloužili. Třeba Asie 'Bibi' Norínová, křesťanka odsouzená v muslimském Pákistánu za rouhačství. Její příběh obletěl svět. V českých vládních kruzích ale nejspíš nikoho nezaujal.

Tato matka pěti dětí se v roce 2009 při práci na poli napila z vědra, ze kterého pily muslimky. Tím vodu 'znečistila'. Vyznavačky islámu se s ní začaly hádat a nakonec ji udaly, že se rouhala vůči proroku Mohamedovi.

Soud uznal její vinu a poslal ji na smrt. Jiný trest za rouhání vůči proroku Mohamedovi pákistánský zákon ani nezná. Verdikt potvrdily také soudy vyšších instancí. Zrušil ho až letos koncem října pákistánský nejvyšší soud.

Great news! Pakistan’s Supreme Court has overturned the conviction of #AsiaBibi, the Christian woman imprisoned for 9 years on blasphemy charges. Hopefully, she & her family can get safe refuge out of Pakistan. God bless her & her family for all of the suffering they’ve endured. pic.twitter.com/nvIlyCOONf