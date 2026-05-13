Priske o derby: Jediná myšlenka byla, aby se všichni dostali ve zdraví do šatny
13. 5. 2026 – 8:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske si nikdy nedokázal představit, že by mohlo během utkání dojít k výtržnostem jako v sobotním nedohraném derby na Slavii.
Po vniknutí domácích fanoušků na hřiště měl jedinou myšlenku, aby se všichni hráči a členové týmu dostali v pořádku do šatny. Dánský kouč to uvedl na tiskové konferenci po bezbrankové remíze s Plzní ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul.
Když fanoušci v Edenu vtrhli na trávník, kouč Sparty zůstal celkem klidný. "Moje jediná myšlenka byla, aby se všichni hráči a členové týmu dostali v pořádku do šatny. To byla moje největší starost. Jakmile mi lidé z ochranky potvrdili, že už jsou všichni uvnitř nebo v tunelu, byl čas odejít také. Krátce jsem ještě mluvil s (útočníkem Slavie) Mojmírem Chytilem, šlo jen o bezpečnost a zdraví hráčů," řekl Priske.
Příznivci soupeře napadli i některé jeho hráče. "Nevěřil jsem, že se to někdy může stát. Snad už to nikdy nezažiju," prohlásil rodák z Horsensu, který ve čtvrtek oslaví 49. narozeniny.
K derby se už moc nechtěl vracet. "V tuto chvíli asi nejsem ten, kdo by o tom měl říkat víc. Je jasné, že by se to dít nemělo. Věřím, že správní lidé udělají správná rozhodnutí. A zařídí, že se to už nebude opakovat," uvedl Priske.
Ani reprezentant Jaroslav Zelený nechtěl sobotní události moc rozebírat. "Bylo toho všude plno. Kuriózní pro všechny, velmi nešťastná situace. Snad se z toho všichni poučili a nic takového už nevznikne. Bez fanoušků by to nebylo ono, jsou součástí fotbalu, ale tohle bylo moc," řekl třiatřicetiletý obránce.
V okamžiku, kdy diváci vběhli na hrací plochu, se po vystřídání nacházel na lavičce. "Byl jsem celkem blízko tunelu, jiní kluci byli ve větším ohrožení než já. Překvapilo mě, že se něco takového vůbec mohlo stát. Myslel jsem, že si to slávisti budou spíš užívat a posmívat se nám. Kolem mě nebyl z fanoušků nikdo, mně se to vyhnulo," dodal Zelený.
Sparta proti Plzni znovu nasadila brankáře Jakuba Surovčíka, jehož fanoušci Slavie napadli. "Po derby dostal den volno, aby si vyčistil hlavu. A dal se dohromady zdravotně. Ze střetu s fanoušky si odnesl zranění kotníku. V pondělí jsme s ním mluvili a brzy dal najevo, že chce chytat. Smekám před ním. Momenty, které ho potkaly, nepřejete nikomu," vyzdvihl Priske.
Gólman podal proti Viktorii výborný výkon. "Přestože měl nevítané zpestření, Kuba navázal na výkony, které podával. Podržel nás, díky němu jsme nedostali gól. Jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, aby to ovlivnilo jeho výkon. Uvnitř něho to asi je, to nikdo nevíme," řekl Zelený.