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Připálený hrnec už nemusíte drhnout. Stačí jedna věc z kuchyně a nečistoty povolí téměř samy

7. 7. 2026 – 18:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Připálený hrnec už nemusíte drhnout. Stačí jedna věc z kuchyně a nečistoty povolí téměř samy
zdroj: Freepik
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Připálené dno hrnce nebo pánve dokáže potrápit každého. Mnoho lidí automaticky sáhne po drátěnce a pustí se do zdlouhavého drhnutí, které často končí poškrábaným povrchem a bolavými rukama. Přitom existuje mnohem jednodušší způsob, jak si práci usnadnit.

Odborníci na úklid doporučují využít prostředek, který většina domácností používá úplně jinak – tabletu nebo prášek do myčky nádobí. Tyto přípravky obsahují směs enzymů a čisticích látek určených k rozkládání zaschlých zbytků jídla, mastnoty i připálených bílkovin. Právě proto mohou pomoci také při čištění hrnců a pánví.

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Stačí horká voda a trochu trpělivosti

Postup je velmi jednoduchý. Do připáleného hrnce nalijeme co nejteplejší vodu tak, aby zakryla připálenou vrstvu. Přidejte jednu tabletu do myčky nebo přibližně lžíci prášku či gelu určeného do myček a nechte působit alespoň hodinu. U silně připáleného nádobí se vyplatí nechat směs působit přes noc.

Během této doby čisticí složky postupně naruší připálenou vrstvu, která změkne a půjde mnohem snadněji odstranit obyčejnou houbičkou.

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Proč je to šetrnější než drhnutí

Silné mechanické čištění může poškodit nepřilnavé povrchy i nerezové nádobí. Jemnější metoda založená na namáčení snižuje riziko poškrábání a zároveň šetří čas i námahu.

Podobný postup doporučují i odborníci na údržbu kuchyňského nádobí. Upozorňují však, že po vyčištění je potřeba hrnec nebo pánev důkladně opláchnout čistou vodou, aby na povrchu nezůstaly zbytky čistícího prostředku.

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Funguje i jedlá soda?

Na lehčí připáleniny může pomoci také jedlá soda nebo směs s octem. U silně připálených zbytků ale bývají prostředky do myčky účinnější, protože obsahují enzymy a další látky určené právě k rozkladu zaschlých nečistot.

Pokud tedy příště připálíte omáčku nebo rýži, nemusíte hned sahat po drátěnce. Možná vám bude stačit obyčejná tableta do myčky a trocha času. Výsledek vás může příjemně překvapit.

Tagy:
voda soda zbytky připálený trpělivost hrnec
Zdroje:
thespruce.com, Allrecipes.com, southernliving.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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