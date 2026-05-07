Princezna Margaret vždy musela být ve stínu královny. Odpovědí byl bouřlivý život
7. 5. 2026 – 15:29 | Magazín | Alex Vávra
Princezna Margaret patřila k nejvýraznějším a zároveň nejkontroverznějším členům britské královské rodiny. Byla mladší sestrou královny Alžběty II. a po celý život přitahovala pozornost médií svým temperamentem, krásou, bouřlivými vztahy i životním stylem. Zatímco její sestra představovala symbol povinnosti a stability, Margaret byla často vnímána jako rebelská princezna, která toužila po svobodě a obyčejném životě mimo přísná pravidla monarchie.
Narodila se 21. srpna 1930 na zámku Glamis ve Skotsku jako princezna Margaret Rose Windsor. Byla prvním královským dítětem narozeným ve Skotsku po více než třech stech letech. Jejím otcem byl král Jiří VI. a matkou královna Alžběta, později známá jako královna matka. Když v roce 1936 abdikoval její strýc Eduard VIII., aby se mohl oženit s Wallis Simpsonovou, nastoupil na trůn Margaretin otec. Její starší sestra Elizabeth se stala následnicí trůnu a Margaret se ocitla ve stínu budoucí královny. Tuto vedlejší roli nesla po celý život velmi těžce.
Během druhé světové války žila společně se sestrou na Windsorském hradě. Na rozdíl od Elizabeth neměla veřejné povinnosti, a tak se věnovala divadelním představením, hudbě a společenskému životu. Už tehdy bylo zřejmé, že má výraznou osobnost, smysl pro humor a touhu být středem pozornosti. V 50. letech se stala jednou z nejslavnějších žen světa. Média fascinovala její elegance, jasně modré oči i okruh přátel z vyšší společnosti a mezi celebritami. Říkalo se, že existují jen dvě ženy, o které se tehdy světový tisk opravdu zajímal – princezna Margaret a herečka Elizabeth Taylorová.
Zakázaná láska s Peterem Townsendem
Nejslavnějším a zároveň nejsmutnějším vztahem jejího života byl románek s Peterem Townsendem. Margaret ho poznala už jako čtrnáctiletá, ale jejich vztah začal až o několik let později. Townsend byl o šestnáct let starší, sloužil u dvora krále Jiřího VI. a byl ženatý se dvěma dětmi. Po smrti Margaretina otce v roce 1952 se jejich vztah prohloubil a v roce 1953 ji Townsend požádal o ruku.
Právě tehdy ale narazili na tvrdá pravidla britské monarchie a anglikánské církve. Rozvedený muž byl pro královskou princeznu nepřijatelným manželem a premiér Winston Churchill dal jasně najevo, že vláda sňatek nepodpoří. Townsend byl následně poslán pracovně do Bruselu a pár byl na dva roky oddělen. Přestože Margaret po dovršení 25 let už nepotřebovala souhlas královny, vláda rozhodla, že pokud si Townsenda vezme, bude se muset vzdát královského titulu i všech privilegií.
Dne 31. října 1955 princezna Margaret oznámila, že se za Petera Townsenda neprovdá. Veřejnost byla šokována a mnoho lidí jí vyjadřovalo podporu. Dodnes je jejich příběh považován za jednu z největších nenaplněných lásek britské monarchie.
Manželství, skandály a zdravotní problémy
Po bolestném rozchodu s Townsendem se Margaret znovu stala jednou z nejžádanějších žen Británie. V roce 1960 se provdala za fotografa Antonyho Armstronga-Jonese. Jejich svatba ve Westminsterském opatství byla první královskou svatbou vysílanou v televizi a sledovalo ji asi 300 milionů lidí po celém světě. Antony později získal titul hrabě ze Snowdonu a Margaret byla známá jako hraběnka ze Snowdonu.
Manželé měli dvě děti, syna Davida a dceru Sarah. Zpočátku působili jako moderní a okouzlující pár, ale jejich vztah se postupně rozpadal. Oba měli mimomanželské vztahy a v roce 1976 se rozešli. O dva roky později následoval rozvod, který byl prvním velkým rozvodem v britské královské rodině po několika staletích.
Margaret byla známá svým luxusním životním stylem, večírky a zálibou v alkoholu i cigaretách. Kouřit začala už jako teenagerka a v jednu dobu vykouřila až šedesát cigaret denně. Její zdravotní stav se postupně zhoršoval. Trpěla hepatitidou, zápalem plic, depresemi a prodělala několik mrtvic. V 80. letech podstoupila operaci plic a později začala používat invalidní vozík.
Přesto si až do konce života zachovala svůj typický šarm a smysl pro humor. Byla také módní ikonou své doby a často určovala trendy. Milovala umění, hudbu a balet a pohybovala se mezi herci, hudebníky i aristokraty. Její život inspiroval také tvůrce seriálu The Crown, kde je vykreslena jako tragická postava rozpolcená mezi povinností a touhou po osobním štěstí.
Princezna Margaret zemřela 9. února 2002 ve věku 71 let po další mrtvici. Přestože bývala často kritizována za svůj bouřlivý život, dodnes zůstává jednou z nejzajímavějších osobností britské monarchie. Její příběh ukazuje, jak těžké může být žít v královské rodině, kde jsou city často podřízeny tradicím a povinnostem.