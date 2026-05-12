Příměří s Íránem je podle Trumpa velmi oslabené a před zhroucením
12. 5. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes naznačil, že příměří s Íránem je těsně před zhroucením, informuje agentura AP.
Děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.
Na otázku, zda příměří s Íránem stále platí, Trump odpověděl, že je "neuvěřitelně oslabené" a "na přístrojích". "Po přečtení toho odpadu, který nám poslali, bych ho označil za nejslabší v současnosti," řekl Trump na nesouvisejícím briefingu v Oválné pracovně. "Ani jsem to nedočetl," dodal. Trump už v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí dnes naopak uvedl, že íránský návrh je legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Teherán podle mluvčího žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily.
Íránský návrh, který Trump odmítl, je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím 14 bodů. Spojené státy podle deníku The Guardian mimo jiné žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu 20 let nebude obohacovat uran. USA dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.
Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než 20 let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.
Americké ministerstvo financí dnes informovalo, že rozšířilo protiíránské sankce. Na sankční seznam přidalo dalších devět firem a tři jednotlivce. Všechny sankce se týkají napomáhání exportu íránské ropy do Číny. Čtyři z firem mají své ústředí v Hongkongu, další čtyři ve Spojených arabských emirátech a poslední v Ománu.