Přijde k vám povinná kontrola? Možná je to podvod, takhle to poznáte
27. 8. 2025 – 15:31 | Zprávy | Anna Pecena
Na dveře zvoní zdánlivě milý technik. Tvrdí, že jde o povinnou revizi kotle nebo plynu a že pokud ji neuděláte, hrozí vám vysoká pokuta. Senioři, kteří nechtějí mít problémy, většinou svolí. A právě v tu chvíli začíná podvod, který může stát tisíce korun.
Jak vypadá typický scénář
Podvodníci často chodí dům od domu nebo volají po telefonu. Tvrdí, že mají seznam domácností, kde je nutná revize kotle či plynových spotřebičů. Argumentují bezpečností a zákonnou povinností. Aby vytvořili tlak, přidají varování: pokud okamžitě nevyhovíte, riskujete nejen vysokou pokutu, ale i ohrožení celé domácnosti.
Následně nabídnou „okamžitou“ revizi. Cena je ale nehorázná – místo několika stovek si účtují tisíce korun, často v hotovosti a bez dokladu. Přitom žádnou skutečnou kontrolu neprovedou, maximálně se podívají na kotel a sepíšou neplatný papír.
Od strašení k vydírání
Nejhorší variantou je, když podvodníci tvrdí, že kotel je ve špatném stavu a hrozí nebezpečí. Nabídnou tedy okamžitou opravu nebo dokonce výměnu za přemrštěnou cenu. Staří lidé, vyděšení představou výbuchu plynu, souhlasí. Následně zaplatí za zbytečné práce nebo za předražený spotřebič, který by u poctivé firmy stál polovic.
Když se senior zdráhá, podvodníci se nebojí ani vyhrožovat. Tvrdí, že pokud ihned nezaplatí, přijdou „kontroloři“ z úřadu a udělí pokutu. Někteří dokonce předstírají, že jsou oficiální inspektoři, a vystupují v pracovním oblečení s falešným průkazem.
Jak se bránit
První pravidlo: revize kotlů a plynových spotřebičů se skutečně provádí, ale vždy si je zajišťuje majitel sám u certifikovaného technika. Nikdo vám nebude posílat kontrolory bez vašeho vědomí.
Druhé pravidlo: nikdy nepodepisujte ani neplaťte nic ihned u dveří. Požadujte doklady o oprávnění a certifikaci. Pokud je osoba odmítne ukázat, zavřete dveře a případ nahlaste.
Třetí pravidlo: pokud máte pochybnosti, obraťte se na svého dodavatele plynu nebo na specializovanou firmu, se kterou si domluvte pravidelnou kontrolu. Ceny jsou pevně dané a pohybují se v řádu stokorun, nikoli tisíců.
Závěr
Revize kotlů a plynu je důležitá pro bezpečnost domácnosti, ale stala se i zbraní v rukou podvodníků. Ti zneužívají strachu starších lidí z úřadů a havárií. Pamatujte: opravdový technik se vždy prokáže a přijde až po vaší objednávce. Na nezvané „kontrolory“ zavřete dveře a nedejte jim šanci obrat vás o peníze.