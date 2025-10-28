Dnes je úterý 28. října 2025.
28. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Přichází zamračeno a týden plný větru a deště. Chystá se i první pořádný sníh
zdroj: Profimedia.cz
Celý týden by mělo pršet a foukat, někde dokonce s první sněhovou nadílkou.

Tento týden bychom se měli dočkat celkem normálního podzimního počasí, až do dnešní půlnoci ale také platilo varování před možným sněhem ve vyšších polohách.

„Nad 900 m napadne 5 až 20 cm mokrého a těžkého sněhu. Vzhledem k mokrému sněhu může dojít ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice,“ varovali meteorologové.

​„Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, případně i sněhové řetězy, doporučují se zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny horské služby,“ dodávají odborníci podle TV Nova.

Dnes v úterý bude zataženo, ojediněle polojasno. Od západu se budou šířit přeháňky i déšť, který by měl pokrýt většinu území. Jak už padlo, ve vyšších polohách můžeme čekat sníh a silný západní vítr. Teploty mezi 7 a 11°C.

Ve středu opět oblačno, místy déšť a přeháňky. Večer bude oblačnost přibývat, vítr ale trochu zeslábne. V noci bude mezi 4 a 8 °C, přes den 11 až 16 °C.

Ve čtvrtek oblačno, místy zataženo. Pršet by mělo spíš ojediněle, k ránu ojediněle také mlha. Vítr spíše slabší, teploty o něco nižší: V noci 2 až 6 °C, přes den 11 až 16 °C.

V pátek opět oblačno až zataženo, ráno znovu mlhy a ojediněle déšť. Vítr z jihovýchodu o maximální rychlosti 4 m/s. V noci 4 až 9 °C, přes den 12 až 17 °C.

