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Přichází studená fronta. Meteorologové popsali, jak budou vypadat následující dny

9. 6. 2026 – 8:59 | Magazín | BS

Přichází studená fronta. Meteorologové popsali, jak budou vypadat následující dny
zdroj: Freepik
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S letním horkem se na chvíli můžeme rozloučit, počítejme spíš se zataženou oblohou a srážkami.

Po spíše letním období, kdy občas nezbývalo než se před sluníčkem prostě jen schovat do nejbližšího stínu, dnes přichází avizovaná studená fronta a s ní ochlazení, srážky a občas i bouřky. Což znamená, že se pranostika o Medardově kápi naplní skoro na den přesně.

Citelné ochlazení pocítí postupně především západ země, vysvětlují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

Radovat se ale mohou především pěstitelé, protože ochlazení s sebou přinese také přísun vláhy: „Dnešek tak přinese nejen velkou oblačnost, ale i na většinu území občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle, na jihovýchodě a východě území místy i bouřky,“ předpovídají meteorologové.

„Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat od 17 °C na západě Čech po 27 °C na jihovýchodě a východě území,“ dodávají.

Ochlazení tentokrát pocítíme i trochu déle než předchozí studenou frontu, po které se zase hned oteplilo. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ bude nejstudenějším dnem zítřek, tedy středa 10.6., kdy očekávají denní maxima jen okolo 14 až 18 °C.

Pak se začne pomalu oteplovat, ale půjde o pozvolný jev – každý další den by měl být o zhruba stupeň teplejší než ten předchozí a v polovině příštího týdne by se tak teploty měly vrátit k letním 25 °C.

 

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Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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