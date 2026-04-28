Přichází horší mráz, než se čekalo. ČHMÚ bije na poplach: Jak chránit stromy a plodiny?
28. 4. 2026 – 11:06 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili důrazné varování kvůli nadcházející mimořádně mrazivé noci.
Už několik posledních dní se meteorologické modely a předpovědní služby shodují v tom, že se blíží mimořádně chladná noc. Kritická by měla být zejména noc ze středy na čtvrtek a jak se chvíle blíží, jsou samozřejmě přesnější i předpovědi.
Odborníci z ČHMÚ proto na sociální síti zveřejnili naléhavé varování, protože to vypadá, že bude mrznout opravdu docela dost.
„Zítra do střední Evropy přechodně pronikne studený vzduch od severovýchodu,“ upozorňují meteorologové.
„Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až -4 °C, v údolích až na -6 °C,“ pokračují.
„Mráz se místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na -3 °C,“ dodávají.
Podobně ostré mrazy mohou snadno poškodit rozkvetlé ovocné stromy či zemědělské plodiny, například právě vzcházející brambory, cukrovou řepu, květy jahod a další.
„Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána až do odeznění ranních mrazů,“ doporučuje ČHMÚ.
„V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce). Použít lze i protimrazové svíce. Ve volné krajině je v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí,“ dodávají odborníci.
Během víkendu a v dalším týdnu už by se mělo oteplovat: Týdenní předpověď na stránkách ČHMÚ ukazuje víkendové teploty okolo 23 °C a v noci okolo 7 °C.