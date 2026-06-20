Příběh bezpečnostního pásu: patent za miliardy, který Volvo rozdalo zdarma
20. 6. 2026 – 8:59 | Magazín | Alex Vávra
Tříbodový bezpečnostní pás patří mezi nejdůležitější vynálezy moderní historie. Jeho tvůrce Nils Bohlin zachránil miliony životů, ale stejně obdivuhodné bylo rozhodnutí Volva, které se vzdalo obrovských zisků a svůj patent zdarma zpřístupnilo celému světu.
Jen málokterá firma se může pochlubit tím, že její rozhodnutí zachránilo více než milion lidských životů. A ještě méně společností se dobrovolně vzdá obrovských zisků ve prospěch veřejného dobra. Přesně to ale udělalo Volvo. Příběh tříbodového bezpečnostního pásu není jen příběhem geniálního technického vynálezu. Je to také mimořádný příklad firemní odpovědnosti, který dodnes budí respekt a obdiv.
Když dnes nastoupíme do auta, připoutáme se téměř automaticky. Bezpečnostní pás bereme jako samozřejmost. Jenže ještě před několika desítkami let nic takového neexistovalo. Silnice byly mnohem nebezpečnějším místem a dopravní nehody si každoročně vybíraly děsivou daň.
Ve 40. a 50. letech minulého století sice některé automobily nabízely jednoduché dvoubodové pásy, ty ale chránily pouze oblast pasu. Při silném nárazu se horní část těla nekontrolovaně vrhala vpřed, což často vedlo k těžkým zraněním hlavy, krku a vnitřních orgánů. Automobilový průmysl si uvědomoval, že bezpečnost je problém, ale skutečně funkční řešení stále chybělo.
Pak přišel rok 1959.
Jeden inženýr a nápad, který změnil svět
Volvo tehdy zaměstnalo švédského inženýra Nilse Bohlina, odborníka s bohatými zkušenostmi z leteckého průmyslu. Pracoval na vývoji vystřelovacích sedadel a bezpečnostních systémů pro piloty, takže dobře rozuměl tomu, jak lidské tělo reaguje na extrémní síly.
Bohlin přišel s geniálně jednoduchým řešením. Navrhl pás, který kombinoval bederní část s diagonálním popruhem přes hrudník. Vznikl tříbodový bezpečnostní pás, který dokázal rozložit energii nárazu do nejsilnějších částí lidského těla a výrazně snížit riziko smrtelných i vážných zranění. Právě jednoduchost se ukázala jako klíčová. Pás byl pohodlný, snadno použitelný a především mimořádně účinný. Volvo okamžitě pochopilo, že má v rukou něco výjimečného.
Za projektem navíc stál tehdejší šéf společnosti Gunnar Engellau, který měl pro bezpečnost osobní motivaci. Při dopravní nehodě přišel o blízkého příbuzného a dobře věděl, jak tragické následky mohou mít nedostatečné bezpečnostní prvky. Vývoj lepší ochrany cestujících proto považoval za prioritu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Studie publikované v následujících letech ukázaly, že tříbodový pás dokáže dramaticky snížit riziko úmrtí i vážných zranění. Šlo o jeden z největších bezpečnostních průlomů v historii automobilu.
Když jsou lidské životy důležitější než miliardy
Právě zde však přichází část příběhu, která je možná ještě působivější než samotný vynález. Volvo si konstrukci nechalo patentovat. To bylo naprosto logické. Každá firma by si podobnou technologii pečlivě chránila. Patent mohl automobilce zajistit desetiletí konkurenční výhody a přinést obrovské příjmy z licenčních poplatků. Jenže Volvo se rozhodlo jinak.
Místo aby si technologii nechalo pro sebe, nabídlo ji celému automobilovému průmyslu zdarma. Jakákoli automobilka na světě mohla tříbodový bezpečnostní pás převzít a používat bez placení licencí.
Je těžké přecenit význam tohoto kroku. Firma se dobrovolně vzdala potenciálně astronomických příjmů. Mohla vydělat stovky milionů, možná i miliardy dolarů. Mohla si vybudovat prakticky nedostižnou konkurenční výhodu. Místo toho však dospěla k jednoduchému závěru: pokud může tato technologie zachraňovat životy, měla by být dostupná všem.
Takové rozhodnutí je ve světě tvrdého byznysu mimořádně vzácné. Volvo se nezachovalo jako společnost, která hledí pouze na výsledky hospodaření. Zachovalo se jako firma, která si uvědomila, že některé věci mají větší hodnotu než peníze. A historie ukázala, že to bylo správné rozhodnutí.
Tříbodový bezpečnostní pás se postupně rozšířil do celého světa. Přestože jeho prosazení nebylo okamžité a mnozí lidé jeho význam zpočátku podceňovali, nakonec se stal standardem prakticky všech automobilů. Podle odhadů zachránil více než milion lidských životů a milionům dalších pomohl vyhnout se těžkým následkům dopravních nehod.
Dnes je Volvo považováno za jednoho z největších průkopníků automobilové bezpečnosti. Nils Bohlin pokračoval ve vývoji dalších ochranných systémů a automobilka nadále posouvala hranice možného. Žádná další inovace však pravděpodobně nedosáhla takového významu jako právě tříbodový pás.
Je to příběh, který si zaslouží připomínat i po více než šedesáti letech. Nejen kvůli technické genialitě Nilse Bohlina, ale především kvůli rozhodnutí Volva. V době, kdy se často mluví o maximalizaci zisků a tvrdém konkurenčním boji, představuje tento příběh inspirativní připomínku, že podnikání může mít i lidskou tvář.
Až se příště připoutáte v autě, stojí za to si uvědomit, že tento jednoduchý pohyb je výsledkem jednoho z nejvelkorysejších rozhodnutí v dějinách moderního průmyslu. Volvo tehdy mohlo zbohatnout. Místo toho pomohlo zachránit svět.