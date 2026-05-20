20. 5. 2026 – 8:44

Přibalte deštník! Meteorologové zveřejnili přesnou mapu, kde dnes zaprší
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili novou předpověď na dnešek a vypadá to, že na výlet bychom rozhodně měli přibalit deštníky.

Meteorologové z ČHMÚ vystavili aktuální předpověď založenou na nejnovějším běhu meteorologických modelů. A podle ní to vypadá, že se většina území dnes dočká srážek.

„Oproti včerejšku by srážek mohlo být plošně o něco více v souvislosti s okluzní frontou postupující nad naše území od západu (viz radarový snímek).Na svém postupu k východu bude však fronta slábnout, nicméně i na Moravě a ve Slezsku může lokálně zapršet (je zde vyšší pravděpodobnost bouřek),“ předpovídají odborníci.

Tepoty by neměly být nějak zvlášť výrazně jiné oproti včerejšku: Denní maxima čekáme okolo 21 °C.

Podobný vývoj bude následovat i po zbytek týdne: Meteorologové očekávají volné, ale setrvalé oteplování, které by mělo vyvrcholit v neděli, kdy v předpovědí svítí teploty 24 až 28 °C. Lokálně bychom tak mohli zažít i třicítku.

Poté se opět ochladí, ale nijak výrazně: Teploty na začátku příštího týdne by podle týdenní předpovědí ČHMÚ měly spadnout zhruba k 24 °C. Noční teploty by se neměly dostat pod 10 °C.

