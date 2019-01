Při protestech ve Venezuele zemřelo 16 lidí, EU vyzývá zemi k uspořádání svobodných voleb

Bez trvalé a funkční pojistky pro celní režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem nebude moci Evropský parlament (EP) ratifikovat dohodu o odchodu Británie z EU. Do Londýna to po svém dnešním jednání vzkázala příslušná skupina EP, jejíž práci řídí belgický liberální europoslanec Guy Verhofstadt.

Názvy jednotlivých kandidátních listin v komunálních volbách nesmí být zaměnitelné s názvy jiných registrovaných stran a hnutí. Registrační úřady se musí zaměnitelností zabývat, a případně mohou kandidátní listinu odmítnout, rozhodl ve čtvrtek Ústavní soud. Zaměnitelnost spadá také do kompetence volebních soudů.

Skotská policie zatkla bývalého prvního ministra Skotska Alexe Salmonda. Je vyšetřován kvůli podezření, že před několika lety sexuálně obtěžoval dvě ženy. Ve čtvrtek odpoledne bude Salmond předveden před soud, uvedl na svých internetových stránkách deník The Guardian.

Carlos Ghosn, expředseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor, v noci ze středy na čtvrtek rezignoval také na své funkce ve francouzském Renaultu. Na Světovém ekonomickém fóru v Davodu to v rozhovoru s televizí Bloomberg oznámil francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Ghosn, který byl loni v listopadu zatčen kvůli údajným finančním deliktům, je ve vazbě v Japonsku.

Speciální policejní komando ve čtvrtek v Berlíně od rána provádí rozsáhlou razii proti mezinárodnímu gangu pašeráků zbraní. Informoval o tom na svém serveru deník Die Welt. Vyšetřovatelé se podle něj zaměřují na organizaci pašující zbraně z České republiky do německé metropole.

Šéf Bílého domu Donald Trump kvůli svému sporu s Kongresem o financování federálních úřadů odloží každoroční prezidentské poselství o stavu americké unie na dobu, až bude pře urovnána. Trump to oznámil na twitteru. Projev byl původně plánován na úterý 29. ledna.

to v noci na čtvrtek uvedla šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která rovněž sdělila, že EU plně podporuje venezuelské Národní shromáždění i jejího předsedu Juana Guaidóa. Guaidó, který vede opozici proti stávajícímu prezidentovi Nicolási Madurovi, se ve středu v Caracasu prohlásil úřadujícím prezidentem.

Ulice venezuelské metropole Caracasu dnes zaplavily desetitisíce lidí demonstrujících proti prezidentovi Nicolási Madurovi . Davy podle médií vyšly ze stejného důvodu do ulic i v dalších městech. K masovým protestům po celé zemi vyzval šéf parlamentu Juan Guaidó, který se dnes před mohutným zástupem stoupenců prohlásil za úřadujícího prezidenta. Manifestace, ale na podporu Madura, svolala na dnes i vládní socialistická strana.

Na letišti Newark u New Yorku muselo být dnes pozdrženo přistání 43 letů, když se v nedalekém okolí objevily dva drony. Oznámil to Federální úřad pro letectví (FAA). Incident trval přes dvacet minut, devět letů bylo kvůli bezpilotním aparátům odkloněno.

