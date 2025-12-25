Prezidentem Hondurasu se stane Asfura podporovaný Trumpem, uvedly úřady
25. 12. 2025 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po sečtení sporných okrsků se stal vítězem prezidentských voleb v Hondurasu konzervativní kandidát Nasry Asfura.
Podle agentur AP a Reuters to uvedly volební úřady. Asfuru před volbami, které se konaly 30. listopadu, podpořil americký prezident Donald Trump. Americký prezident čelil kritice, že nevhodně zasáhl do voleb v malé středoamerické zemi. Asfura uvedl, že je připraven převzít vládu.
Nejvyšší volební úřad CNE nařídil přepočet zhruba 15 procent okrsků, u kterých panovaly nesrovnalosti. Po ukončení sčítání hlasů v těchto okrscích byl na první místě Asfura s 40,3 procenta hlasů, oznámil dnes CNE. Na druhém místě se umístil s 39,5 procenty hlasů středopravicový politik Salvador Nasralla.
"Rada CNE prohlašuje za ústavního prezidenta republiky Honduras na čtyřleté období, které začíná 27. ledna 2026 a končí 27. ledna 2030, občana Nasryho Juana Asfuru Zablaha," uvedla šéfka CNE Ana Paola Hallová.
"Jsem připraven vládnout," uvedl v krátkém vzkazu na sociálních sítích Asfura.
Asfurovi pogratuloval krátce po oznámení jeho vítězství americký ministr zahraničí Marco Rubio. "Spojené státy vyzývají všechny strany, aby respektovaly potvrzené výsledky tak, aby úřady v Hondurasu mohly rychle zaručit pokojné předání moci zvolenému prezidentovi," uvedl Rubio. Asfurovi k vítězství gratulovalo také osm zemí z Jižní a Střední Ameriky, například Argentina, Ekvádor, Panama či Peru.
Podle agentury AP v úterý Nasralla vyzval k přepočtu všech hlasů. Podle něj se během hlasování odehrály podvody. Za volební převrat pak volby označila končící prezidentka Xiomara Castrová. Podle Castrové voliče zastrašoval svými prohlášeními americký prezident Trump, který naznačoval, že vítězství jiného kandidáta, než jím podporovaného Asfury, by mělo na Honduras neblahé dopady. Kandidátka, kterou podporovala Castrová, skončila ve volbách až třetí se zhruba 20 procenty hlasů.
Sčítání hlasů odevzdaných v listopadové prezidentské volbě označují agentury za chaotické a ovlivněné technickými problémy. To dále oslabuje důvěru ve volební systém v zemi, která často řeší korupci vysokých politiků a funkcionářů.