Prezident Zelenskyj pozval slovenského premiéra Fica na návštěvu Ukrajiny
27. 2. 2026 – 17:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi.
Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po dnešním telefonátu mezi oběma představiteli.
Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda šéf slovenské vlády pozvání přijal.
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes řekl, že se se svým slovenským protějškem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Fico novinářům sdělil, že v inspekční skupině by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise. Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy bránily.
Orbán označil zastavení tranzitu ruské ropy přes zemi bránící se ruské agresi za nevyprovokovaný akt nepřátelství, který ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska.
"Ropovod zničilo Rusko, my za jeho zničením nestojíme," prohlásil tento týden v úterý ukrajinský prezident Zelenskyj na společné tiskové konferenci s unijními představiteli, kteří navštívili Kyjev u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské invaze. Jak dodal, není to první ani poslední podobný útok a existuje množství důkazů i satelitních snímků.
Fico v pondělí tento týden prohlásil, že slovenský provozovatel energetické sítě odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky elektřiny, dokud opět nebude proudit ropa ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu do střední Evropy. Ve středu opět kritizoval Zelenského, který podle Fica přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit, a prohlásil, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina "sakra pocítí," pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě. Slovenský premiér také řekl, že cílem Ukrajiny je poškodit maďarského premiéra Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku.
Slovensko a Maďarsko dlouhodobě dovážejí ropu z Ruska. Česko už na surovině z Ruska závislé není. Slovenský premiér v minulosti opakovaně kritizoval Ukrajinu, že neprodloužila tranzit ruského plynu přes své území na Slovensko a do dalších zemí. Ficova vláda po svém vzniku zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a kritizovala přístup EU k válce na Ukrajině.
Slovenští opoziční politici Ficův postoj v této věci kritizovali. Podle předsedy hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky premiér odmítá financovat obranu Ukrajiny, ale dělá všechno proto, aby Slovensko dál platilo Rusku za energie, jejichž prodejem Moskva financuje válku.