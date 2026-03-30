Prezident Pavel udělil čtyři milosti, celkem dosud tresty prominul 23 lidem
30. 3. 2026 – 13:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel udělil čtyři milosti, svoji ústavní pravomoc využil pošesté za zhruba tři roky ve funkci.
V tiskové zprávě to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Trest pětiletého odnětí svobody prominul osmapadesátiletému muži. Uložen mu byl za podvod, jehož se dopustil před více než 12 lety. Pavel přihlédl k velmi závažnému zdravotnímu stavu omilostněného, který se již dva roky léčí s velmi agresivním zhoubným nádorem, uvedl Hrad.
Prezident od počátku svého funkčního období udělil 23 milostí. Podle dnešního oznámení prominul i roční trest za zpronevěru sedmadvacetileté ženě. Přihlédl k tomu, že omilostněná se jako samoživitelka vzorně stará o svého dvouletého syna. "Péči o dítě, které je na matku silně citově navázáno, nemůže zajistit druhý rodič. Řádnost péče o syna potvrdila jak dětská lékařka, tak příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí," uvedl Hrad. Žádost podle něj svým vyjádřením podpořila i sociální pracovnice oblastní charity, která s omilostněnou dlouhodobě spolupracuje a která jí bude i nadále poskytovat odborné sociální poradenství.
Třetí omilostněnou je sedmatřicetiletá žena, které Pavel prominul zbytek trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Uložen jí byl za to, že nedbala na řádnou školní docházku svých dvou dcer. "Prezident přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu omilostněné, která trpí několika těžkými chronickými chorobami, včetně pokročilého onemocnění srdce. Kvůli konečnému stadiu selhání ledvin musí pravidelně absolvovat hemodialýzu, což je ve věznici značně komplikované," uvedl Hrad. Omilostněná už část trestu vykonala a na svobodě má vytvořené potřebné zázemí. "Obě dcery povinnou školní docházku již ukončily, a nehrozí tak ani případné opakovaní daného jednání," dodal.
I u prvního omilostněného prezident přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu, muž kvůli němu výkon trestu dosud nenastoupil. "Přes absolvování komplexní onkologické léčby nádor opakovaně metastázoval. V současné době muž podstupuje paliativní léčbu, v důsledku které trpí dalšími přidruženými obtížemi," oznámil odbor komunikace. Omilostněný je podle odůvodnění také otcem desetiletého syna a na svobodě má vytvořené veškeré potřebné zázemí, včetně podpory své rodiny. "Na současně uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodních korporací se milost nevztahuje," doplnil Hrad.
Ve čtvrtém případě prezident prominul devětadvacetileté ženě desetiměsíční trest odnětí svobody za nehrazení výživného na její nejstarší dceru. Přihlédl k tomu, že je matkou dalších tří nezletilých dětí, o které se řádně stará, což potvrdil i příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. "Finanční situace rodiny je velmi tíživá. Omilostněná tak byla příslušným orgánem nasměrována na možnost navázání spolupráce s neziskovými organizacemi v místě bydliště, a to včetně zajištění potravinové pomoci či vybavení pro děti do školního a předškolního zařízení," podotkl odbor komunikace. V případě nastoupení omilostněné do výkonu trestu by bylo podle něj zajištění péče o tři nezletilé děti velmi obtížně zvládnutelné.
Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601. Václav Klaus udělil milost ve 412 případech, Miloš Zeman rozhodl o 26 milostech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák jen v roce 1988 rozdal 2028 milostí.