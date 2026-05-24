Prezident Pavel se v Praze sejde s bavorským premiérem Markusem Söderem
24. 5. 2026 – 0:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne sejde s bavorským premiérem Markusem Söderem.
Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder před setkáním na pražském Hradě navštíví sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno.
Sudetoněmecké dny v Brně začaly ve čtvrtek pietní akcí na místním nádraží, odkud odjížděly transporty Židů do koncentračních táborů. V sobotu se ho zúčastnili německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) nebo předseda SdL Bernd Posselt. Z českých politiků byl přítomen například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i další opoziční politici.
Sjezd už před svým konáním rozděloval českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání Sněmovny na protest nezúčastnili.
Naopak prezident festival Meeting Brno podpořil tím, že mu udělil záštitu, projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. S německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem pak vydali společné prohlášení, ve kterém ocenili cestu usmíření, jež oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin.