Prezident Pavel s manželkou zahájí návštěvu Pardubického kraje
22. 4. 2026 – 10:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Pardubického kraje.
Prezidenta čeká jednání s hejtmanem a krajským vedením, primátorem Pardubic či starostou Litomyšle. Dvoudenní program zahrnuje také vystoupení na konferenci o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v České Třebové či návštěvu Písečné, která se stala Vesnicí roku 2025.
Dnes prezident zahájí cestu návštěvou Gymnázia a grafické školy Přelouč, pak bude jednat s vedením Pardubic. Po obědě s hejtmanem Martinem Netolickým (3PK) a krajskými radními absolvuje prezident debatu se studenty Univerzity Pardubice a navštíví 43. výsadkový pluk v Chrudimi a firmu CityZEN, která se zaměřuje na výrobu takzvaného chytrého oblečení odolného proti potu a znečištění. Den uzavře setkání s vedením Litomyšle a debata s občany. Čtvrteční program zahrnuje mj. vystoupení prezidenta na konferenci o problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území.
Pavel poprvé navštívil Pardubický kraj v květnu 2024, kdy jeho program zahrnoval mimo jiné prohlídku továrny na výrobu výbušnin a střeliva Explosia nebo Centra leteckého výcviku. Loni v září pak cesta prezidentského páru vedla do České Třebové, Moravské Třebové či Brněnce, zaměřovala se na problematiku hospodářsky a sociálně ohrožených území.
Cesty po krajích tvoří velkou část domácí agendy prezidenta Petra Pavla, při výjezdech často hovoří o problematice strukturálně postižených krajů. Všech 14 krajů včetně hlavního města navštívil během prvního roku a čtvrt ve funkci. Aktuálně pokračuje ve druhém kole návštěv. Letos byl začátkem dubna na jižní Moravě, před měsícem ve středních Čechách, v únoru v Praze, v lednu v Olomouckém kraji. Podniká také zahraniční cesty, v neděli se vrátil z jižní Ameriky, kde během týdne navštívil Argentinu a Chile.