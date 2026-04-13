Prezident Pavel s manželkou Evou dnes zahájí oficiální návštěvu Argentiny
13. 4. 2026 – 6:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra. Do Jižní Ameriky ho doprovází podnikatelská delegace zaměřená především na obranu a bezpečnost.
V noci na úterý se pak Pavel setká s českými krajany v Českém domě. V Argentině žije podle prezidentské kanceláře asi 50.000 lidí českého původu, což představuje největší českou diasporu v Latinské Americe. Pavel se při svých zahraničních cestách s krajany setkává pravidelně. S Čechy se sejde i v Chile, kam se prezidentský pár přesune ve středu.
V Argentině má Pavel na programu mimo jiné schůzku se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem či předsedou dolní komory argentinského parlamentu Martínem Menemem. Milei byl na návštěvě Prahy v červnu 2024, s Pavlem se tehdy shodli mimo jiné na podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Podle prezidentské kanceláře ČR a Argentinu pojí podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, včetně podpory Ukrajiny a Izraele. Argentina podle ní také usiluje o hlubší spolupráci se Severoatlantickou aliancí (NATO) a má blízký vztah se současnou administrativou Spojených států.