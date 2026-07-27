Dnes je pondělí 27. července 2026., Svátek má Věroslav
Počasí dnes 23°C Občasný déšť

Prezident Pavel jmenuje nové soudce i šéfku ostravského krajského soudu

27. 7. 2026 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Pavel jmenuje nové soudce i šéfku ostravského krajského soudu
zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) navrhl na šéfku ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem.

Pětapadesátiletá Teterová má nahradit předchozího předsedu Petra Nováka, kterému skončil mandát k 1. červnu. Ve výběrovém řízení předčila čtyři další uchazeče včetně dalších dvou místopředsedů ostravského krajského soudu. Teterová soudí od roku 1995, u krajského soudu působí přes dvě dekády a místopředsedkyní pro občanskoprávní úsek se tam stala před pěti lety.

Z 15 navržených kandidátů na nové soudce je 11 žen. Tři z adeptů jsou advokáti, někteří další pak v advokacii působili v minulosti. Tejc už dříve avizoval, že nových soudců hodlá navrhovat méně. Podle něj není možné neustále zvyšovat jejich počet v době, kdy soudy řeší méně věcí. Tento záměr kritizovala Soudcovská unie. Míní, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Varovala před lokálním nedostatkem soudců, zejména na malých soudech.

Tagy:
Justice pravo ČR personální Pavel
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Karlos a Lela spolu mluví už jen přes právníky. U soudu půjde o tři děti i o sto tisíc měsíčně

Následující článek

Lunární horoskop na pondělí 27. července: Soustřeďte se na jednu věc, která dnes opravdu rozhoduje

Nejnovější články