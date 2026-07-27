Prezident Pavel jmenuje nové soudce i šéfku ostravského krajského soudu
27. 7. 2026 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) navrhl na šéfku ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem.
Pětapadesátiletá Teterová má nahradit předchozího předsedu Petra Nováka, kterému skončil mandát k 1. červnu. Ve výběrovém řízení předčila čtyři další uchazeče včetně dalších dvou místopředsedů ostravského krajského soudu. Teterová soudí od roku 1995, u krajského soudu působí přes dvě dekády a místopředsedkyní pro občanskoprávní úsek se tam stala před pěti lety.
Z 15 navržených kandidátů na nové soudce je 11 žen. Tři z adeptů jsou advokáti, někteří další pak v advokacii působili v minulosti. Tejc už dříve avizoval, že nových soudců hodlá navrhovat méně. Podle něj není možné neustále zvyšovat jejich počet v době, kdy soudy řeší méně věcí. Tento záměr kritizovala Soudcovská unie. Míní, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Varovala před lokálním nedostatkem soudců, zejména na malých soudech.