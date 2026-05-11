Prezident Pavel dnes přijme šest členů Kongresu USA, převážně za republikánskou stranu.
11. 5. 2026 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes dopoledne přijme šestici členů Kongresu USA.
Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Na hradním webu o tom informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Debatovat chce mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě.
"Prezident republiky dlouhodobě usiluje o dialog se zástupci obou hlavních amerických politických proudů, a to mimo jiné i v otázkách bezpečnostní situace v Evropě, postoje k Rusku či rozvoje česko-amerických vztahů," sdělila na dotaz ČTK prezidentská kancelář. Přijetí se uskuteční bez příležitosti pro média.
Šestici amerických kongresmanů přijal prezident již loni v červnu. Jednali o transatlantických vztazích, bezpečnostní situaci v Evropě, obchodní kooperaci či spolupráci v energetice.
Prezident v první polovině dubna uvedl, že jeho dlouhodobým zájmem jsou co nejlepší vztahy s USA. Spojené státy považuje za klíčového spojence v Severoatlantické alianci (NATO) a nejsilnější demokratickou zemi. Dobré vztahy ale podle něj nejsou založené na pokrytectví a chválení všeho, co spojenec řekne. Reagoval tehdy na prohlášení ministerstva zahraničních věcí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa a zdůraznilo, že nejde o oficiální pozici české vlády.
Prezident Pavel předtím v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu ke spojencům v NATO, že prezident Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti aliance v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.