11. 5. 2026 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Pavel dnes přijme šest členů Kongresu USA, převážně za republikánskou stranu.
Prezident Petr Pavel dnes dopoledne přijme šestici členů Kongresu USA.

Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Na hradním webu o tom informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Debatovat chce mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě.

"Prezident republiky dlouhodobě usiluje o dialog se zástupci obou hlavních amerických politických proudů, a to mimo jiné i v otázkách bezpečnostní situace v Evropě, postoje k Rusku či rozvoje česko-amerických vztahů," sdělila na dotaz ČTK prezidentská kancelář. Přijetí se uskuteční bez příležitosti pro média.

Šestici amerických kongresmanů přijal prezident již loni v červnu. Jednali o transatlantických vztazích, bezpečnostní situaci v Evropě, obchodní kooperaci či spolupráci v energetice.

Prezident v první polovině dubna uvedl, že jeho dlouhodobým zájmem jsou co nejlepší vztahy s USA. Spojené státy považuje za klíčového spojence v Severoatlantické alianci (NATO) a nejsilnější demokratickou zemi. Dobré vztahy ale podle něj nejsou založené na pokrytectví a chválení všeho, co spojenec řekne. Reagoval tehdy na prohlášení ministerstva zahraničních věcí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa a zdůraznilo, že nejde o oficiální pozici české vlády.

Prezident Pavel předtím v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu ke spojencům v NATO, že prezident Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti aliance v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.

