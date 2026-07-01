Prezident mandát pro summit NATO určitě dostane, řekl Macinka
1. 7. 2026 – 16:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře určitě dostane, řekl dnes ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) novinářům ve Sněmovně.
Mandát je podle něj součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Prezident dnes v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že od vlády mandát nedostal. Kabinet mu podle něj také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování.
Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o sedmi lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. "Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro jedna plus čtyři, z toho tři ochránci," uvedl dnes Pavel. Navíc podle něj o doprovodu rozhodla jmenovitě. "Místo aby nám dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme s sebou, nám to takto přímo předepsali. Já to považuji za bezprecedentní chování," řekl v rozhovoru Pavel.
Macinka novinářům řekl, že se nejedná o delegaci prezidenta, ale premiéra. "Ústavní soud nám řekl, že musíme doakreditovat nebo začlenit do této delegace prezidenta a doprovod. A ta delegace byla koncipována tak, že je vedoucí delegace, pak jsou členové delegace, mezi něž tedy byl zařazen i prezident republiky a pak doprovod," řekl. Prezident podle něj původně požadoval tři ochránce. "Ještě nad rámec toho, k čemu nás odsoudil Ústavní soud, tak do té delegace byl začleněn ještě jeden pracovník zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky," dodal.
Složení doprovodu prezidenta se ale podle Macinky dnes na žádost Hradu změnilo. "Dneska se na nás Kancelář prezidenta republiky v ranních hodinách obrátila, že tedy pan prezident nepotřebuje mít tři ochránce, že mu stačí jeden a zda bychom tedy aspoň nevyměnili ty ochránce za nějaké úředníky, což se nám podařilo zajistit," prohlásil. Do delegace si Pavel vybral oficiálního fotografa a tiskového mluvčího, dodal Macinka.
Pavel dnes Deníku.cz také řekl, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš však podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté. Babiš v úterý napsal prezidentovi dopis, který má ČTK k dispozici, ve kterém uvedl, že nevidí důvod ke schůzce s prezidentem k summitu Severoatlantické aliance, protože vláda splnila všechna nařízení Ústavního soudu (ÚS).