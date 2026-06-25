Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO, řekl Pavel
25. 6. 2026 – 13:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám.
České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) to dnes řekl prezident Petr Pavel. Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila. Podal proto kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na jednání aliance zajistil.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že jeho úřad dnes Pavla do české delegace na červencový summit v Ankaře doplní. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude prezident členem delegace i s doprovodem. Technické záležitosti spojené s účastí hlavy státu bude vláda řešit na pondělním jednání, doplnil.
"Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí," řekl ČT a ČRo Pavel.
Rovněž uvedl, že se půl roku snažil při jednání s vládou ohledně summitu o kompromis, nicméně na jeho návrhy nereagovala. "Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka, tím, že ani v jednom případě nechtěli slyšet kompromisní návrhy. Dokonce na tyto návrhy ani nereagovali a situaci dohnali tak daleko, že jsem neměl ani jinou volbu, než podat kompetenční žalobu," prohlásil prezident.
Macinka ve středu označil podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Podle prezidenta jsou tato velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, na hranici šíření poplašné zprávy. "Myslím, že každý politik, který má alespoň trochu odpovědnosti i ke své zemi a k její reputaci v zahraničí, by měl taková slova velmi vážit," dodal.
Prezidentův mluvčí Vít Kolář serveru Novinky.cz sdělil, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor Hradu už nějakou dobu a nyní čeká na potvrzení a ověření schůzek. "Neumíme si představit jiné aranžmá, než že je prezident jako nejvyšší ústavní činitel v čele delegace," řekl Kolář. Podle něj je to protokolárně dané a prezident tedy i rozhoduje o tom, kdo se bude jaké části účastnit. Podle mluvčího o tom chce Pavel mluvit s Babišem.
Samotný způsob Pavlovy cesty na summit, který se koná 7. a 8. července, není podle Koláře tím nejpodstatnějším. "Máme o letadlo zažádáno od dubna. Vůbec si neumím představit, že by vedoucí delegace letěl jinak. I když zrovna tohle pro nás problém není. Není to podmínka, která by prezidenta zastavila, je to spíš vizitka vlády," uvedl. Macinka ve středu připomněl bezpečnostní pravidla, která nedovolují cestovat více lídrům jedné země v jednom letounu.
Prezident už dřív uvedl, že je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu je Macinkova pomsta za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Naopak Babiš v minulých dnech zopakoval, že Pavel dělá kampaň za znovuzvolení. Prezident v dnešním rozhovoru se serverem Seznam Zprávy řekl, že spory s Babišovou vládou ho spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. První funkční období mu skončí v březnu 2028.