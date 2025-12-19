Dnes je pátek 19. prosince 2025., Svátek má Ester
Preziden Pavel s manželkou dnes přijme malé fotbalisty, kteří čelili ve vlaku rasistickým urážkám

19. 12. 2025 – 8:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou se dnes setkají mimo jiné s malými fotbalisty, kteří v listopadu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků.

Prezidentský pár přijme také například ženy propuštěné z výkonu trestu, které se úspěšně začlenily do společnosti.

Pavel také přijme vybrané děti, které zaslaly prezidentskému páru obrázek či osobní dopis, a jejich rodiče. S chotí se setkají také s dobrovolníky z DobroCentra Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kteří pomáhají v nemocnici.

Agresi namířenou proti malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá, kterou popsal na facebooku zakladatel projektu Lukáš Pulko, dříve odsoudili někteří politici či předseda Fotbalová asociace ČR David Trunda. Za situaci se podle prohlášení na webu organizace Mongaguá omluvil i ostravský Baník, jehož fanoušci měli romské děti rasisticky urážet a ukazovat na ně nevhodná gesta. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny.

