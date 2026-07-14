Přesolili jste polévku? Nevylévejte ji, zachráníte ji za pár minut
14. 7. 2026 – 14:35 | Magazín | Jana Marková
Naberete lžíci, ochutnáte a leknete se. Polévka je slaná jako moře. Než ji vylijete a začnete znovu, zkuste tohle. Zachráníte ji za pár minut.
Obsah článku
- Nejdřív to, co opravdu zabere
- Proč brambora tolik nepomůže
- Další triky, které slanost schovají
- Kdy už polévku nezachráníte
Naberete lžíci, ochutnáte a leknete se. Polévka je slaná jako moře, sůl vám z ruky vyskočilo víc, než jste chtěli. První nápad bývá vylít to a uvařit znovu. Tak počkejte. Přesolenou polévku jde ve většině případů zachránit, a to za pár minut. Jen musíte vědět jak.
Nebudete potřebovat nic zvláštního, všechno máte doma. A hlavně se vyhnete jedné oblíbené radě, která vám s tím moc nepomůže. Pojďme na to popořadě.
Nejdřív to, co opravdu zabere
Nejjistější způsob je polévku naředit. Přilijte trochu vody nebo neslaného vývaru a promíchejte. Sůl se rozptýlí do většího množství tekutiny, takže každá lžíce je pak míň slaná. Přidávejte ale postupně, po malých dávkách, a mezi tím ochutnávejte. Jinak si polévku zředíte tak, že z ní bude jen slaná voda bez chuti.
Proč brambora tolik nepomůže
Možná znáte starou radu: hodit do polévky syrovou bramboru, ať sůl vytáhne. Zní to hezky, jenže kuchařské testy ukázaly, že to skoro nefunguje. Brambora nasákne jen trochu tekutiny, a ta je stejně slaná jako zbytek hrnce. Sůl si vybírat neumí. Když ji tam dáte, polévku spíš zředí, než odsolí. Na skutečnou záchranu se spolehnout nedá.
Další triky, které slanost schovají
Sůl z polévky sice nedostanete, ale její chuť umíte utlumit. Tady je pár způsobů, co zaberou:
- Přidejte neslanou přílohu. Hrst rýže, těstovin nebo brambor nasaje část tekutiny a zvětší objem. Polévka pak chutná míň slaně.
- Kápněte trochu citronu. Kyselá chuť na jazyku přebije tu slanou. Stačí půl lžičky, ať z toho není kyselá polévka.
- Zamíchejte lžíci smetany nebo jogurtu. Zjemní ostrou slanou chuť a polévku zakulatí.
- U mírného přesolení pomůže i špetka cukru. Pozor ale, u hodně slané polévky z toho bude jen divná slaná a sladká chuť dohromady.
Nejlíp funguje, když pár triků spojíte. Trochu zřeďte, přidejte přílohu a na závěr kápněte citron nebo smetanu.
Kdy už polévku nezachráníte
Někdy je sůl silnější než vy. Když je polévka přesolená tak, že by ji potřebné ředění úplně zabilo, nemá cenu se trápit. V tu chvíli je nejrozumnější uvařit menší dávku úplně bez soli a obě polévky smíchat dohromady. Slanost se rozloží a chuť se srovná.
Takže až vám příště sůl uteče z ruky, hrnec nevylévejte. Zřeďte, přidejte přílohu, dochuťte. Za pár minut je polévka zpátky na stole.