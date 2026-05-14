Přes 40 procent testovaných klíšťat bylo infikováno bakterií, čtvrtina boreliózou
14. 5. 2026 – 12:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě, čtvrtina boreliózou.
Za tři roky jich bylo více než 7800, celkově jich nasbírali přes 12.000. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí projektu Václav Hönig z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Česku nakazilo přes 11.000 lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost.
"Klíšťata ve městech jsou prokazatelně dvojnásobně infikovanější než ve 150 lesních lokalitách po celé ČR, kde sbíráme a testujeme klíšťata posledních pět let," uvedla Kateřina Kybicová ze SZÚ.
Veřejnost může od loňska hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace, kterou provozuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. "Celkově bylo uživateli nahlášeno téměř 900 klíšťat a do hlášení se zaregistrovalo přes 370 uživatelů, další pak reportovali klíšťata anonymně," uvedl Pavel Švec z univerzity.
Zároveň může podle něj aplikace sloužit jako deník pro záznamy přisátého klíštěte pro případ budoucích zdravotních potíží.
Navzdory všeobecné představě, že se lidé nejčastěji nakazí v lese, hlášení podle Švece ukázala, že více než 30 procent hlášených klíšťat pocházelo ze soukromých zahrad a dalších téměř deset procent z chat a chalup.
Autoři aplikace žádají, aby se lidé do mapování aktivity klíšťat zapojili i v letošním roce. "Občanská věda, je dobrým způsobem, jak zapojit veřejnost do vědeckých projektů napříč obory, a spojit tak edukaci veřejnosti se sběrem dat, která by jinak byla nedostupná," dodal Švec.